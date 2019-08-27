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反送中未平息！我國金融業對港曝險金額 7月流出347億

2019-08-27 18:53聯合報 記者戴瑞瑤╱即時報導

圖為香港金融中心中環的金融大樓，台灣的銀行香港分行多設於此。圖／聯合報系資料照
圖為香港金融中心中環的金融大樓，台灣的銀行香港分行多設於此。圖／聯合報系資料照
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金管會今天(27日)公布我國金融機構對香港曝險金額，從6月底的總曝險1兆282億元，到7月底降到9934億元，單月減少348億元。推測是受到香港反送中影響，我國金融業對港投資降低，銀行局說正在觀察，多看幾個月會比較準確。

香港反送中抗爭持續延燒，已經對香港經濟造成影響，近期有德國智庫學者指出，反送中抗爭已對香港的金融中心地位造成無可彌補的傷害。

根據金管會最新統計，截至7月底我國金融業對香港總曝險為9934億元，比起6月底的1兆282億元減少。其中減少最多的是國銀對香港授信金額，從6月底的5647億元、7月底降到5429億元，單月減少218億元，國銀對香港投資金額單月也減少60億元。整體銀行業對香港曝險從6月底的7352億元，7月底降到7074億元。

保險業部分，7月底整體保險業對香港曝險金額2058億元，比起6月底的2151億元、單月減少93億元；其中壽險業從6月底的2134億元，到7月底降到2042億元；證券業則對香港曝險小幅增加，6月底為779.54億元，到7月底增加到802.96億元。

金融業對香港曝險金額從原本的1兆元下降到9934億元，是否是受到香港反送中影響？銀行局副局長莊琇媛說，這還有待一段時間的觀察，目前只有一個月，業務上的資金移轉也會有少許波動。

香港金融業

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