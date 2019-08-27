櫃買中心與台新證券合作辦理上櫃座談會

2019-08-27 18:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王奐敏 ╱即時報導



櫃買中心為推動引更多優質企業上（興）櫃掛牌，與台新綜合證券共同於8月27日於高雄舉辦「推動優質企業上櫃座談會」，吸引逾50位發行公司高階主管到場聆聽及討論交流，反應熱烈。

南部地區有為數眾多的優質企業，櫃買中心秉持扶植國內中小企業，協助更多優質企業上（興）櫃的服務精神，今年已第三度至南部地區舉辦座談會，本次參與的發行公司涵蓋的產業類別多樣，其中有近三成屬櫃買市場特色的生技醫療產業，另包含五金扣件、食品業、電機機械等，皆屬於南部地區蓬勃發展的亮點產業。

考量承銷商輔導中的企業多為準備進入資本市場的公司，為了協助這些企業及早認識與了解上櫃審查作業，座談會首先由櫃買中心分享近期審查案例，透過不同層面說明進入資本市場前之準備方向，另外，邀請近期通過上櫃審查的公司，分享申請上櫃歷程的寶貴經驗。

最後由台新證券分享企業上櫃規劃與券商前期輔導作業重點，使發行公司更加瞭解申請上櫃應注意的重點，預先因應與準備；另藉由面對面雙向溝通，幫助發行公司儘早釐清相關議題，並建議調整與改善的方向，加快進入資本市場的腳步。

櫃買中心戮力提供企業與投資大眾更優質的市場平台，未來將持續為企業營造更有利的籌資環境，讓更多具發展潛力的中小企業進入櫃買市場，並提供投資人更多優質投資標的，為資本市場注入更多元、創新的動能。