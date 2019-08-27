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資金匯回專法商機大 台新金由投資長領軍打團隊戰

2019-08-27 17:45聯合報 記者戴瑞瑤╱即時報導

台新金今天(27日)舉行法說會，總經理林維俊表示，資金匯回專法上路，將以投資長簡展穎領軍成立專門團隊，結合集團內部所有子公司打團體戰，全力跟其他金控競爭，產品跟平台策略已經準備好。另海外分行據點明年也持續擴展，將到馬來西亞納閩設立分行。

根據經濟部揭示的資訊，截至目前已有近120家台商回台投資，金額逾5600億元。台新金法人金融事業總處執行長林淑真表示，此波台商回流將帶動相關產業鏈的動能，法金已做好爭取相關業務的準備，以上半年而言，企業放款年增率即達12.7%。

台新金總經理林維俊說，因應資金回台專法，投資長簡展穎將領軍集團所有子公司打團體戰，在專法上路前就有做很多準備工作，不只私人銀行的財管業務，還牽涉到法金的公司戶，橫跨金控所有子公司。專法中匯回的七成可以間接或直接投資，涉及的業務包括金融跟證券，因為橫跨不同單位，客人將錢匯回來開專戶，第一時間所有銀行都在競爭開專戶，因此台新金花很多時間在做平台整體規畫，目前產品跟平台策略都已經準備好。

林維俊也說，下半年經濟最大變數就是中美貿易戰，美國總統川普往往早上一發文情勢就轉變，但目前看來台商資金回流的情況良好，對於台灣下半年經濟情況來說有受到鼓舞。

另林維俊也透露，台新銀海外分行明年持續有擴展計畫，明年上半年將增加越南分行，下一個步將在馬來西亞納閩設立分行。林維俊說，馬來西亞把納閩作為境外金融中心，歡迎外國人去納閩設分行，只要在納閩設分行就能在吉隆坡設立行銷辦公室，台新將把握機會去申請。

在信用卡業務上，台新銀行總經理尚瑞強透露，目前正跟街口支付談發行聯名卡，希望今年底前能發行，目前決定權在街口支付上。

台新金總經理林維俊。記者戴瑞瑤／攝影
台新金總經理林維俊。記者戴瑞瑤／攝影
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