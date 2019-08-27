被全金聯評勞資關係最差 南山人壽發二點聲明回應

2019-08-27 15:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



金融業工會全國聯合會（全金聯）今（27）日發布最新金融業勞資關係評比，發現南山人壽最差，凱基銀次之，國壽惡化，國泰世華銀行有改善。南山人壽下午發布二點聲明，表由外勤業務員組成之工會來決定內勤員工能否加班，恐不盡合理，正在透過行政救濟解決，第二是去年新的系統「境界」上線，不定期提供餐點，亦加強工作場所夜間安全衛生措施及維護，並提供簽約計程車交通接送服務。而隨著「境界成就計畫」系統已趨向穩定，相關加班情形目前已有效改善。

南山人壽二點聲明如下：

一、有關本公司受裁罰原因，主要是因為勞政主管機關認定本公司內勤員工加班未經南山工會同意，然而南山工會是由外勤業務員組成，若由外勤業務員組成之工會來決定內勤員工能否加班，恐不盡合理。而實際上，本公司內勤員工有高達99.8%之比例，皆同意可視工作需要自行申請是否加班，並領取加班費。至於本公司仍受裁罰之爭議，目前正透過行政救濟途徑解決中。

二、 此外，本公司因「境界成就計畫」系統上線，公司上下皆全力投入該專案。為感謝同仁的付出，本公司已提升員工關懷服務，不定期提供餐點以慰勞加班同仁，亦加強工作場所夜間安全衛生措施及維護，並提供簽約計程車交通接送服務。而隨著「境界成就計畫」系統已趨向穩定，相關加班情形目前已有效改善。

全金聯今日發布的新聞稿表示，據調查發現，相較於2017年4月25日首次調查，南山人壽勞基法裁罰筆數高達85筆最多、而且連續兩次調查均為違反勞基法裁罰最大戶；凱基銀行首次入榜就有13筆居次，花旗銀行及元大銀行兩次調查均榜上有名，顯見違法情形仍未有效改善。在不當勞動行為方面，南山人壽依然是構成不當勞動行為的榜首，14件申請案經裁決認定有10件構成不當勞動行為。