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賣場變戰場！人潮擠爆 Costco上海店開業半天緊急關門

台新手續費淨收入年增4.8% 創歷史新高

2019-08-27 15:05經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

台新金控今（27）日舉辦法人說明會，會中公布今年上半年業績及獲利表現，上半年稅後淨利82億元，年成長5%，每股稅後盈餘0.7元，也較去年同期成長2.9 %。

在營收表現方面，財富管理、法金聯貸及信用卡等業務表現佳，帶動手續費淨收入年增4.8%，且創歷史新高，另投資交易收入年成長亦達28.7%，整體淨收益較去年同期增長6.4%。

今天台新金法說由總經理林維俊、財務長賴昭吟、投資長簡展穎，以及子公司台新銀行總經理尚瑞強、法人金融事業總處執行長林淑真五人共同主持；林維俊表示，台新金控今年上半年各項業務表現穩健，核心子公司台新銀行在放款、存款、財富管理、信用卡等主要業務持續穩定成長，其中總放款餘額較去年同期成長8.6%，企業放款年增率達12.7%，總存款餘額則成長13.7%。

林維俊表示，在信用卡業務方面，包括發卡量、有效卡數、特店家數、簽帳金額、手續費收入等指標均持續成長，特別是簽帳金額年成長22.8%、手續費收入年成長25.6%。

林維俊在今日的法說會首度透露為善盡企業社會責任，響應國際倡議，並實踐永續發展的目標，台新銀行將在今年底前將加入簽署赤道原則的行列，將建立符合ESG作為的「專案融資」授信制度，除了響應政府鼓勵國銀參與簽署赤道原則的宣示外，亦將持續與客戶攜手為經濟、環境、社會各面向的永續共同合作。

針對近日中美貿易戰爭議升溫，以及香港「反送中」抗爭活動持續延燒，造成金融市場的動盪，林維俊則強調，台新金控密切關注二重大國際事件的發展，並將在嚴謹風控的前提下，積極爭取海外資金回流台灣的各項業務機會。

林淑真表示，此波台商回流將帶動相關產業鏈的動能，台新銀行法人金融已做好爭取相關業務的準備，以上半年而言，企業放款年增率即達12.7%。

台新金控信用卡財富管理

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