全金聯發布金融業勞資關係評比 南山人壽最差
企業常將「員工是公司的資產」、「秉持誠信服務客戶」掛在嘴上，然而勞資爭議及消費糾紛卻時有發生。金融業工會全國聯合會（全金聯）今天發布最新金融業勞資關係評比，發現南山人壽最差，凱基銀次之，花旗銀及元大銀改善度有限，國壽惡化，國泰世華銀行有改善。
全金聯認為，金融機構照顧員工、保障勞工權益及對消費者的誠信相輔相依，若連員工都不善待，又怎麼會願意建立保障消費者權益的完善機制。
因此，全金聯整理勞動部、金管會資料，統計企業違反勞動基準法裁罰件數、構成不當勞動行為的案件，以及金管會裁罰件數及金額的資料，據以衡量金融機構的勞資關係優劣及是否落實消費者保護政策。
調查發現，相較於2017年4月25日首次調查，南山人壽勞基法裁罰筆數高達85筆最多、而且連續兩次調查均為違反勞基法裁罰最大戶；凱基銀行首次入榜就有13筆居次，花旗銀行及元大銀行兩次調查均榜上有名，顯見違法情形仍未有效改善。國泰金控旗下子公司國泰人壽本次首度上榜，有5筆裁罰紀錄，而國泰世華銀行本次則未進榜，已有改善。
在不當勞動行為方面，南山人壽依然是構成不當勞動行為的榜首，14件申請案經裁決認定有10件構成不當勞動行為。
全金聯指出，金管會為鼓勵民營金融機構整併，去年7月針對有資格發動併購的「買方」提出須符合資本充實、經營能力、國際布局、企業社會責任四大要件，但符合金管會上述要求的5家金控旗下銀行及保險公司，都有不少遭金管會裁罰件數及金額，可知上述5家金控並未真正落實關於消費者保護的政策。
全金聯表示，社會大眾期待的是好銀行併購表現不佳的銀行，以提升台灣整體金融服務品質，從消費者保護的立場，根據金管會對5家金控的裁罰紀錄可知，官方「認證」有資格發動併購的金控，多數尚不符合社會大眾期待。
全金聯呼籲各金融機構應善盡企業社會責任，建立雙向、平等且穩定的勞資關係，以落實保障員工權益；更應妥善保護消費者權益，不應為了衝高獲利而將風險轉嫁給消費者。主管機關應重視上述員工權益及消費者保護的問題，對於某些金融機構屢次受罰仍未改善，不僅應針對累犯之業者加強檢查、加重罰責，更應該追究總行高層、經理人及直屬主管管理疏失之責。
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