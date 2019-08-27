全金聯發布金融業勞資關係評比 南山人壽最差

2019-08-27 14:56 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



企業常將「員工是公司的資產」、「秉持誠信服務客戶」掛在嘴上，然而勞資爭議及消費糾紛卻時有發生。金融業工會全國聯合會（全金聯）今天發布最新金融業勞資關係評比，發現南山人壽最差，凱基銀次之，花旗銀及元大銀改善度有限，國壽惡化，國泰世華銀行有改善。

全金聯認為，金融機構照顧員工、保障勞工權益及對消費者的誠信相輔相依，若連員工都不善待，又怎麼會願意建立保障消費者權益的完善機制。

因此，全金聯整理勞動部、金管會資料，統計企業違反勞動基準法裁罰件數、構成不當勞動行為的案件，以及金管會裁罰件數及金額的資料，據以衡量金融機構的勞資關係優劣及是否落實消費者保護政策。

調查發現，相較於2017年4月25日首次調查，南山人壽勞基法裁罰筆數高達85筆最多、而且連續兩次調查均為違反勞基法裁罰最大戶；凱基銀行首次入榜就有13筆居次，花旗銀行及元大銀行兩次調查均榜上有名，顯見違法情形仍未有效改善。國泰金控旗下子公司國泰人壽本次首度上榜，有5筆裁罰紀錄，而國泰世華銀行本次則未進榜，已有改善。

在不當勞動行為方面，南山人壽依然是構成不當勞動行為的榜首，14件申請案經裁決認定有10件構成不當勞動行為。

全金聯指出，金管會為鼓勵民營金融機構整併，去年7月針對有資格發動併購的「買方」提出須符合資本充實、經營能力、國際布局、企業社會責任四大要件，但符合金管會上述要求的5家金控旗下銀行及保險公司，都有不少遭金管會裁罰件數及金額，可知上述5家金控並未真正落實關於消費者保護的政策。

全金聯表示，社會大眾期待的是好銀行併購表現不佳的銀行，以提升台灣整體金融服務品質，從消費者保護的立場，根據金管會對5家金控的裁罰紀錄可知，官方「認證」有資格發動併購的金控，多數尚不符合社會大眾期待。