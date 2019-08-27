國泰世華銀推蝦皮聯名卡 發卡目標20萬張、業界第一

2019-08-27 14:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



看好台灣近1900億元網購市場發展，國泰世華銀行今（27）日宣布與來自新加坡的蝦皮購物推出iCash 聯名卡，是國泰世華與電商合作的第一張卡，祭出蝦幣最高13%回饋、月月免運費券及海外消費免手續費三大福利，搶攻1500萬蝦皮用戶，與每月240萬的活躍用戶。李偉正表示，這張卡鎖定20~35歲的年輕族群，第一年目標發卡10萬張，終極目標20萬張，相較其他銀行電商聯名卡約5、6萬張，國泰世華蝦皮卡目標將成為國內電商聯名卡的第一。

台灣上網人口突破1800萬人，其中64%曾在網路上買賣東西。2018年電子購物營業額達1894億元，年增12 .4% ，創歷年新高。今年光上半年也衝破970億元，劊下歷年同期新高，看好網購商機，國泰世華銀行總經理李偉正今日表示，行動上網、網路購物已成台灣人生活日常一部份，國泰世華華銀行首度與電商品牌合作推出「國泰世華蝦皮購物聯名卡」，帶入數位化的概念，採用虛擬信用卡VCN（virtual card number）線上申辦、線上核卡及發卡程序，開卡即自動綁入蝦皮購物帳號，從辦卡、消費到回饋都在線上完成。

現場試辦只需要2分鐘完成核卡，省去等待實體卡片寄送的時間，不像過去辦卡需要幾天才能完成，是非常好的使用者體驗。蝦皮已有1500萬的用戶，國泰世華也是領導品牌，強強聯手一定可以發揮超過一加一大於二的效果。國泰世華蝦皮購物icash聯名卡』將開拓國內網購聯名卡新頁，成為網路購物支付的聰明新首選。

蝦皮購物亞太區首席營運長馮時欽表示，用戶數成台灣第一，加上成長穩定，同時國內純網銀與電商結合成為最新的趨勢，此次初試推出聯名卡只是第一步，未來透過不同的合作，發現新的消費需求，推出更多創新服務。

李偉正也補充，未來也鎖定蝦皮的百萬店家，第二階段可以融資給商家，並透過收單服務累積大數據後，第三階段再推出其他創新服務。國泰世華近年在重要消費通路、飛航交通等領域皆推出受歡迎的聯名卡產品，包括台塑聯名卡、Costco聯名卡及長榮航空聯名卡…等這一次與蝦皮合作是補足數位金與網路這二塊。

指尖經濟看俏，多家銀行主打無腦網購物高回饋訴求之下，國泰世華銀行從網購族的使用者體驗出發，希望解決網購族的消費痛點，包含：花時間研究回饋最多的信用卡、為了湊免運費常常需買到一定金額、出國旅遊或國外網購消費還要多付跨境交易手續費、花時間貨比三家，價格要低品質要好。針對這些痛點，國泰世華蝦皮購物聯名卡祭出蝦拼三招一一擊破，開拓網購信用卡新藍海。

第一招-花錢享高回饋：以「國泰世華蝦皮購物icash聯名卡」購物即享蝦幣高回饋，天天消費最高7%蝦幣回饋，每月超級品牌日最高10%蝦幣回饋，搭配蝦皮購物的優惠活動檔期(99購物節/雙11/雙12)蝦幣回饋更高達13%，再加上蝦皮購物聯名卡友打造的專屬購物區，搭配蝦皮購物低價保證，替卡友省去貨比三家的時間。

第二招-耍廢享免運費：「國泰世華蝦皮購物icash聯名卡」卡友，每個月一般消費，不限金額消費滿5筆，或消費金額累積滿5,000元，即可獲得卡友限定的無消費門檻之免運費抵用券(每月1次，一年共12次)，直接全額折抵超商運費，讓卡友不須再為了湊免運費而傷腦筋。

第三招-海外免手續費：「國泰世華蝦皮購物icash聯名卡」提供海外交易免手續費、還可享蝦幣回饋，出國、買國外網購無負擔。

同時蝦皮購物「9.9超級購物節\ 即將到來，國泰世華銀表示，只要「國泰世華蝦皮購物icash聯名卡」卡友於9.9檔期消費除了享聯名卡友專屬優惠之外，更同享國泰世華銀行提供給卡友的專屬回饋，滿8,000元可享800元刷卡金、滿15,000元可享1,500元刷卡金(限量登錄)，算下來刷蝦皮購物聯名卡消費最高可享23%回饋！