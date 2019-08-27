泰銖強過新台幣的時代來了！謝金河：20年來僅見

2019-08-27 12:35 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



昨天泰銖一度升破30元關卡，盤中一度創下29.73的高價，收盤30.61，強過新台幣匯率1.45，這是幾十年少有現象。路透 分享 facebook >美中貿易衝突新一輪戰火蔓延，全球投資信心潰散。受到美股上周重挫影響，亞洲股匯市昨天全面倒地，新台幣匯率開低走低，早盤一度重貶逾1角，隨後因出口商進場拋匯及美元多頭部位平倉，終場收在31.451元，貶值4.9分；財信傳媒董事長謝金河指出，市場焦點全部集中在人民幣上，但很少人注意到泰銖的獨強，泰銖強過新台幣的時代來臨，史上罕見。

謝金河指出，美中貿易撕破臉攤牌，昨天亞洲股滙市都出現大的變化，其中，市場焦點全部集中在人民幣上，過去人民幣的貶值都是離岸人民幣(CNH)牽動在岸人民幣匯價(CNY)，這回是CNY主導，顯示這是官方引導的滙率貶值。今天CNY來到7.1519，再創新低紀錄，下一個要留心的是，如果人民幣出現失控性的貶值，那就滋事體大。

謝金河說，他邱永漢先生身邊多年，邱生給他最大啓發是：投資一定要在𣾀率升值的國家，這是按照正常的經濟理論，一個國家資金淨流入大於流出，經濟基本面好，𣾀率易升值；反之，經濟下行，𣾀價容易貶值。這一輪除了人民幣大貶，韓元慘跌至1223.88，也是災情慘重。但很少人注意到泰銖的獨強。

昨天泰銖一度升破30元關卡，盤中一度創下29.73的高價，收盤30.61，強過新台幣匯率1.45，這是幾十年少有現象。泰銖在1997年亞洲金融風暴從22.5急跌至56.5，這些年大多數的區間在33到35之間，台幣一向比泰銖值錢，大約一元新台幣可以換到1.2元泰銖，但昨天泰銖急升，投資人必須拿1.0275元新台幣才能換得一泰銖，這是廿年所僅見。

泰銖升值可以看到這一波南向的熱錢可能有不少轉向泰國，加上泰國政府用力招商，這些年日商在泰國布局深廣，泰國的基本面出現正向發展的新局面，泰銖升值也意味了泰國進入新的時代。