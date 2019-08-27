主管要員工繳健保卡虛報 玉山銀回應了

2019-08-27 11:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



日前傳出有玉山銀行的高階主管要員工交出健保卡，至親戚的診所過卡虛報健保費一事。衛福部健保署今天證實確有此事，共14位玉山銀行離職員工與眷屬未到該診所就醫，卻有申報12萬元健保費的紀錄。

玉山銀中午對外回應表示，本行於獲知訊息時，第一時間即進行調查與瞭解，此為單位主管個人行為，已自請離職。