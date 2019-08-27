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富邦證：ETN成為資產配置新工具 善用股利滾出更佳效益

2019-08-27 11:26經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

在中美貿易衝突不斷擴大，投資市場充滿變數下，目前滿手股利資金的投資人，該如何選擇合適的商品？甫於今年4月推出交易透明迅速又兼具高靈活度的指數投資證券（ETN），能否成為投資人分散風險的投資工具？富邦證券日前舉辦投資論壇，分享並解讀ETN、債券等商品，讓投資人在紛擾的投資環境中，依然能創造源源不絕的現金流。

富邦證券金融市場督導資深副總吳仁傑表示，指數投資證券ETN是由券商發行、具有到期日，連結指數的一種有價證券，買賣程序就像股票一樣，由於具有ETF及股票特性、發行籌備期間短、投資彈性效率高，除管理費以外，績效直接連結對應指數報酬，無追蹤誤差，加上ETN價格相當親民，很適合小資族投資，券商拿到股息之後，會按成分股權重再買進股票，以息滾利，長期投資將產生複利效果。

富邦證券今年首發連結「富邦特選大蘋果報酬指數」及「富邦存股雙十等權重報酬指數」兩檔ETN，是業界唯一發行兩檔的券商，希望藉此滿足投資人的投資需求，並讓投資人有更多元的理財工具進行資產配置。

吳仁傑說，富邦「特選大蘋果報酬指數」ETN由十檔具代表性的台灣上市蘋概股標的組成，蘋概股題材主題投資明確，成分股包括大立光、台達電、台積電、日月光控股、可成、鴻海、廣達、國巨、和碩及光寶科。

另外，富邦「存股雙十等權重報酬指數」ETN由具有穩健與成長雙重優勢的20檔績優股所組成，連動標的包括統一、台塑、南亞、台化、光寶科、仁寶、國巨、台積電、廣達、南亞科、友達、可成、元大金、兆豐金、中信金、統一超、大立光、遠傳、中租及寶成。

富邦證券通路管理部資深協理王耀增表示，過去30年，台灣的通膨每年約以2.10%的速度增長，2018年全年台灣消費者物價指數（CPI）年增率為1.35%，台灣銀行一年期台幣定期存款利率1.09%，若按照這樣換算下來，其實台灣早就已經是實質負利率，在物價出現通膨隱憂時，錢放銀行定存只會越來越薄。

王耀增建議，股利循環再投資，持續生息的正向循環，理財應先從認識自己開始，知道自己的風險屬性，好好找投資標的，開始堆起資產配置的金字塔，學習理財，知識、經驗、性格缺一不可，性格最重要。

若從債券來分析，王耀增表示，若以一個升息循環約3到4年來看，高評等債券約4%多的票息，一次的升息循環就可以收到約13%到17%的票息收入，這些都高過定存很多的票息收入，但配息率不等於總報酬率，而是能否持續配息才最重要。

若以過去經驗來看，王耀增說，經濟狀況好時：Fed升息抑制通膨，高評等優質債券在歷史經驗仍有資產保值及可能增值的效果，反之如果經濟狀況不好時：高評等優質債券更有避險的功能，高評等債券是適合高資產客戶長期持有作為資產配置的重要一環。

債券以半年配息為主，但很多投資人希望能夠季季領息，更理想的是能夠月月領息，像是領薪水一樣。透過債券投資組合，只要挑選配息月份不同的債券搭配，就能打造符合自己投資目標的季配息或月配息組合，同時達到風險分散的目標。同時滿足個人資產配置，讓錢能夠滾錢，就能在降息與市場波動的年代，打造抗震的理財組合，讓錢滾錢創造最有效率的投資效益。

債券富邦ETN

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