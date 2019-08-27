國泰證前進泰國 與證交所及泰國聯昌證券攜手引資

2019-08-27 10:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



國泰金控（2882）旗下子公司國泰證券，首次和泰國聯昌證券（CIMB）合作，與台灣證交所於8月26日，攜手於泰國曼谷舉辦台灣股市投資說明會。響應政府新南向政策，國泰證券希望透過與台灣證券交易所的合作，與當地機構投資法人近距離交流，進一步引進新資金為台股注入能量。

國泰證券持續耕耘東南亞市場，發現東協國家中，泰國相較於新加坡與馬來西亞，對海外市場投資態度較為保守，主要是因為對台灣股市及交易制度的不熟悉。

國泰證券說，泰國為一個相當值得開發的市場，尤其中美貿易戰後，許多在中國的廠商已進行南移，絡繹不絕的資金也隨之流向東南亞市場，而泰國對外來投資的開放態度，預期未來對海外投資的態度，也將逐步積極開放。

台灣股市投資說明會上，國泰證券也向泰國機構投資法人發表對台股後市看法，國泰證券表示，台灣寬鬆的資金政策將使得經濟維持樂觀展望，儘管全球存在著中美貿易戰效應，台股受惠的相關產業仍能多加留意，如半導體、網通及PCB等；此外，證交所亦指出台灣產業的成長性、台股高股息殖利率的特性等，2018年高達4.52%股息殖利率於新興市場名列前茅，僅次於英國的4.91%，更有利政府及退休基金等機構投資人長期投資。

說明會中也介紹境外法人申請開戶等機制，再結合簡易友善的投資管道等，希望未來皆能夠進一步吸引泰國資金前進台股市場。

國泰證券、證交所及泰國聯昌證券（CIMB Securities Thailand）首次於泰國市場合作，透過此次說明會接觸更多的泰國機構法人，未來國泰證券也將扮演引領台灣機構法人前往東南亞，促進未來雙方交流與合作機會與關係。