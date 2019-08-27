機場免稅品這麼買最優惠 每月這3天最低再3折

2019-08-27 09:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



陸團客銳減觀光業憂崩盤，國內最大免稅通路-昇恆昌免稅購物網出招了！昇恆昌不僅自即日起增加松山機場提貨點，原本僅能當天逛機場免稅店，現在出國前7天就可進行免稅品線上預購，早鳥或紅眼班機旅客也都可以買得到免稅品。同時，每月7、17、27都有快閃特選商品優惠，免稅價外最低再三折。

根據觀光局統計，2018年來台觀光旅遊人次突破1,100萬大關，而從台北松山機場的統計資料來看，2018年旅客量達到620萬人次，創下近5年來新高。看準全球旅遊市場的快速變化，昇恆昌除結合電子商務、行動支付等數位趨勢，自即日起也開放松山機場取貨，讓更多旅客可線上預購免稅品，估業績可再成長三成。

昇恆昌總經理江建廷表示，相比鄰近國家，提供旅客更方便的服務，才能增加台灣免稅零售業的競爭力，也意謂著增加台灣觀光產業的實力，今年上半年業績相較去年同期成長約45%，全年度預計可翻倍成長。

自即日起至11月14日昇恆昌展開周年慶活動，推出線上獨家每滿7,500元立即折扣400元，可無限累折，加上免稅優惠、聯名卡折扣等，最高可享30%現金折扣，不僅跨品牌一起算，連特惠組也適用，每次出國都是周年慶。