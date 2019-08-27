公司經營發展協會周四舉行年會與講座

2019-08-27 08:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



中華民國公司經營發展協會將於本周四（29日）召開第十屆第三次會員大會；配合行政院核定「境外資金匯回管理運用及課稅條例」自2019年8月15日施行，為協助企業瞭解相關規定，掌握有利商機，會員大會後特別安排「境外資金回台相關法規條例及稅務解析」專題講座。

公司經營發展協會理事長林火燈表示，協會的宗旨在幫助各種公司的經營與發展，而甫頒布、施行的「境外資金匯回管理運用及課稅條例」，對台灣未來的經濟、產業發展影響至關重要，有鑑於此，特地利用召開會員大會之便，安排「境外資金回台相關法規條例及稅務解析」專題講座，邀請國稅局人員介紹、說明最新的境外資金匯回的管理及相關稅務之法令規定，協助各家公司掌握最即時的資訊，儘早做好公司經營或發展的規劃。

林火燈表示，「境外資金匯回管理運用及課稅條例」並不僅止於鼓勵大陸台商回台投資，而是將會牽動多數公司之後續發展；境外資金回台，可以直接投資各種產業，也可以投資新股、併購公司、參與創投、委託全委代操等等，因此，財務顧問、創投、私募基金等，都可望直接或間接受惠。他說，這次立法鼓勵海外資金回台，配合國際局勢改變，只要妥慎掌舵，有效運籌帷幄，將很有機會帶動台灣經濟再次起飛的契機，是以公司經營發展協會一直高度關切。

林火燈表示，配合「境外資金匯回管理運用及課稅條例」，自2019年8月15日起施行，金管會、財政部及經濟部均已分別訂定發布「境外資金匯回金融投資管理運用辦法」、「境外資金匯回管理運用及課稅作業辦法」及「境外資金匯回投資產業辦法」，其中，最核心的議題仍屬課稅的相關規定，這也是有意回台的境外資金最關心地方，所以，公司經營發展協會適時舉辦「境外資金回台相關法規條例及稅務解析」專題講座。29日邀請台北國稅局審核員李曉芬及周美惠，分別從個人及營利事業兩種不同納稅義務人的角度，介紹「境外資金回台相關法規條例及稅務解析」。