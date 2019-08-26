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金融區塊鏈瞎咪碗糕？讓國際信用狀流程減至24小時

2019-08-26 18:51經濟日報 記者黃靖文╱即時報導

網購有了第三方支付，讓消費者能安心預先付款不被詐騙，其實在跨國貿易也有第三方支付，就是「國際貿易信用狀」，但流程更加複雜，它往往得耗費一周的時間確認、驗證才能完成交易。為此，各國金融業者與監理機構共同組成區塊鏈聯盟，未來不到24小時就能走完所有流程。

【速解區塊鏈】第六集採訪到金融聯盟鏈的聯盟成員，為我們介紹區塊鏈的金融應用。

區塊鏈詐騙

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