親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

彰投雲嘉大雨特報 注意短時強降雨

亞馬遜大火總統沒在管？李奧納多怒斥 自捐1.57億救災

新台幣匯率貶幅尾盤砍一半 外傳原因竟是這個

2019-08-26 17:35經濟日報 記者陳美君╱即時報導

新台幣兌美元匯率盤中一度重貶逾1角，尾盤貶幅卻硬生生砍了一半。記者曾原信／攝影
新台幣兌美元匯率盤中一度重貶逾1角，尾盤貶幅卻硬生生砍了一半。記者曾原信／攝影
分享
美國與中國新一波的貿易戰火，讓全球股匯市周一瀰漫恐慌情緒，新台幣兌美元匯率盤中一度重貶逾1角，尾盤貶幅卻硬生生砍了一半，終場僅貶值4.9分。新台幣貶幅在收盤前半小時突然「腰斬」，並非外界所想的，又是中央銀行伸出「那看不見的手」進場調節，而是基於一則外匯市場竄起並迅速擴散的謠言。

外資今天大賣台股143億元，股價指數大跌183點、失守年線，新台幣兌美元匯率盤中一度貶至31.515元，重貶逾1角，但收盤前半小時，貶值金額突然大幅限縮，終場收在31.451元，貶值金額連5分都不到，僅4.9分。

大型國銀交易室主管說，匯市接近收盤時，突然傳出謠言，美國總統川普在推特上發布新消息，中國高層致電給他，要重啟貿易談判；由於今日國際股匯市的主軸，都是基於美中貿易狼煙再起，一聽聞「風向變了」，交易員還沒來得及查證，就慌忙地將美元多頭部位結清、轉搶新台幣在手。

「匯市下午3點半過後流動性很差、沒有人要交易，所以只要有人掛單，價格就會變動很大」，交易員解釋。

雖然尾盤新台幣貶幅縮減一半，看起來很像是央行進場干預的結果，實際上今日並非如此，完全是受到市場謠言的影響。

儘管是一個小插曲，卻也可從中得知，外匯市場人心惶惶，只要一聽到風吹草動，還來不及查證就趕緊調整方向，而這也是長期以來，被川普不可預測言行嚇壞了的結果。

「後來證實這樣的消息只是謠言，但美元多單砍了就砍了，只能自認被騙」，交易員說。

資深匯銀主管還說，近期匯市就是跟著川普的話波動，很難預測得準，未來很可能就維持30.3~30.6元區間操作，因為川普何時要說話、說話的內容是什麼，都屬於不可測的風險，既然不可測，只能抓住大方向，降低短進短出的機率，盡量做到少輸為贏就是。

新台幣外匯

相關新聞

全球降息風起 這家銀行還有6個月3.99％美元高利定存

2019-08-26 17:12

推動非營利組織會計法立法 新世代金融基金會提三建議

2019-08-26 16:45

股匯雙殺！新台幣匯率收盤貶值4.9分收31.451元

2019-08-26 16:12

無卡族用現金回饋網 爽賺無上限現金

2019-08-26 14:21

台中銀證券採購小農產品 組成禮盒作為中秋贈禮

2019-08-26 13:23

貿易戰升溫苦到哈日族 日圓現鈔價再見0.3字頭

2019-08-26 13:17

台灣央行不急著降息 台經院點出關鍵因素

2019-08-26 12:35

面臨政經動盪 富邦證：投資人宜多留意新興市場債

2019-08-26 11:29

李紀珠可能出任壽險公會副理事長 壽險業者普遍肯定

2019-08-26 07:20

金管會射五箭 壯大資本市場

2019-08-26 00:25

葉銀華：獨董資訊揭露 應更透明

2019-08-26 00:24

黃炳鈞：期交稅率調降 創造雙贏

2019-08-26 00:24

簡立忠：發展多元商品 吸引資金

2019-08-26 00:24

張傳章：防黑天鵝 強化風險控管

2019-08-26 00:23

保險業數位轉型 創造雙贏

2019-08-26 00:23

盧希鵬：創新思維 力求保險業轉型

2019-08-26 00:22

蕭博仁：鼓勵金融創新 政府當後盾

2019-08-26 00:22

貿易戰越激烈，你越該進場的基金

2019-08-26 00:00

自然人董事 3大困擾待釐清

2019-08-25 23:54

新規定添變數 衝擊彰銀改選

2019-08-25 23:51

自然人董事制 困擾金融業

2019-08-25 23:19

自然人董事執行配套 說清楚講明白

2019-08-25 23:15

彰銀將改選 公股挑戰大

2019-08-25 23:15

銀行拚數位金融 搶推新服務

2019-08-25 23:11

企業數位準備 列亞太第三

2019-08-25 23:10

目標到期債基金銷售 金管會促改善四缺失

2019-08-25 23:10

遠銀星國據點 明年營運

2019-08-25 23:10

土銀併旗下保經 效率提升

2019-08-25 23:10

我防制洗錢評鑑 大有斬獲

2019-08-25 23:10

台企銀挺小微企業 雙管齊下

2019-08-25 23:10

自家人五鬼搬運 永達學院老董涉掏空校產

2019-07-26 14:53
看更多

熱門文章

美光在台擴廠 加碼4,000億

2019-08-26 00:00

PCB廠定穎處分桃園龜山廠 10月解僱420名本國員工

2019-08-26 11:56

李家同：看看美國的大騙局···國內官員勿對AI有幻覺

2019-08-25 22:21

美中貿易戰加劇 外資急商三對策

2019-08-25 23:19

對岸大減產 面板價格看漲

2019-08-25 23:56

李紀珠可能出任壽險公會副理事長 壽險業者普遍肯定

2019-08-26 07:20

陸面板廠傳減產 台股重挫群創友達抗跌

2019-08-26 11:52

大量解僱420人安排轉介 定穎：產線整併增加競爭力

2019-08-26 15:26

華映將遭斷電 彩晶迎轉單

2019-08-25 23:58

生技股資金斷鏈危機 浮現

2019-08-25 22:32

半導體設備廠 商機來了

2019-08-25 23:58

貿易戰緊張 電子代工五強應變

2019-08-25 23:58

自然人董事制 困擾金融業

2019-08-25 23:19

金管會射五箭 壯大資本市場

2019-08-26 00:25

美中貿易已陷「焦土戰」 張建一：台灣不可能置身事外

2019-08-26 12:10

美中貿戰升溫 台科技廠加速海外布局

2019-08-26 00:31

川普為何要買格陵蘭？謝金河發現答案和海上絲路有關

2019-08-26 13:02

配偶生前稅額 可自遺產扣除

2019-08-25 22:23

財經觀點／AI時代來臨 三關鍵人才搶手

2019-08-26 00:17

防洗錢評鑑 我升格「一般追蹤」

2019-08-25 23:48

捐款私大列舉扣除額 擬取消上限

2019-08-26 00:59

貿易戰升溫苦到哈日族 日圓現鈔價再見0.3字頭

2019-08-26 13:17

鴻海集團揪伴 強攻生醫AI

2019-08-25 22:32

台積電每年800億研發成果 九成得靠「它」來保護

2019-08-26 16:15

台灣央行不急著降息 台經院點出關鍵因素

2019-08-26 12:35

保險業數位轉型 創造雙贏

2019-08-26 00:23

目標到期債基金銷售 金管會促改善四缺失

2019-08-25 23:10

本周指標／全球景氣…兩個壞兆頭

2019-08-25 23:18

七財經法案 拚下會期過關

2019-08-25 23:38

彰銀將改選 公股挑戰大

2019-08-25 23:15

陸鋼反傾銷稅 經部：0~10%

2019-08-26 00:02

自然人董事 3大困擾待釐清

2019-08-25 23:54

中國挑釁、川普發怒 貿易戰帶旺台股三大產業

2019-08-26 10:47

名家觀點／開創AI醫療新局 三大關鍵

2019-08-26 06:12

我防制洗錢評鑑 大有斬獲

2019-08-25 23:10

無卡族用現金回饋網 爽賺無上限現金

2019-08-26 14:21

安碁資訊通過上櫃審議 國內首家IPO資安服務商

2019-08-26 09:57

Gartner：明年全球5G基建營收增近9成

2019-08-26 14:26

華映面臨斷電 彩晶擁轉單效應

2019-08-26 14:29

台灣美光證實建A3廠明年第4季完工 否認規劃A5廠

2019-08-26 12:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top