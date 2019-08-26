新台幣匯率貶幅尾盤砍一半 外傳原因竟是這個

2019-08-26 17:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



新台幣兌美元匯率盤中一度重貶逾1角，尾盤貶幅卻硬生生砍了一半。記者曾原信／攝影 分享 facebook 美國與中國新一波的貿易戰火，讓全球股匯市周一瀰漫恐慌情緒，新台幣兌美元匯率盤中一度重貶逾1角，尾盤貶幅卻硬生生砍了一半，終場僅貶值4.9分。新台幣貶幅在收盤前半小時突然「腰斬」，並非外界所想的，又是中央銀行伸出「那看不見的手」進場調節，而是基於一則外匯市場竄起並迅速擴散的謠言。

外資今天大賣台股143億元，股價指數大跌183點、失守年線，新台幣兌美元匯率盤中一度貶至31.515元，重貶逾1角，但收盤前半小時，貶值金額突然大幅限縮，終場收在31.451元，貶值金額連5分都不到，僅4.9分。

大型國銀交易室主管說，匯市接近收盤時，突然傳出謠言，美國總統川普在推特上發布新消息，中國高層致電給他，要重啟貿易談判；由於今日國際股匯市的主軸，都是基於美中貿易狼煙再起，一聽聞「風向變了」，交易員還沒來得及查證，就慌忙地將美元多頭部位結清、轉搶新台幣在手。

「匯市下午3點半過後流動性很差、沒有人要交易，所以只要有人掛單，價格就會變動很大」，交易員解釋。

雖然尾盤新台幣貶幅縮減一半，看起來很像是央行進場干預的結果，實際上今日並非如此，完全是受到市場謠言的影響。

儘管是一個小插曲，卻也可從中得知，外匯市場人心惶惶，只要一聽到風吹草動，還來不及查證就趕緊調整方向，而這也是長期以來，被川普不可預測言行嚇壞了的結果。

「後來證實這樣的消息只是謠言，但美元多單砍了就砍了，只能自認被騙」，交易員說。

資深匯銀主管還說，近期匯市就是跟著川普的話波動，很難預測得準，未來很可能就維持30.3~30.6元區間操作，因為川普何時要說話、說話的內容是什麼，都屬於不可測的風險，既然不可測，只能抓住大方向，降低短進短出的機率，盡量做到少輸為贏就是。