全球降息風起 這家銀行還有6個月3.99％美元高利定存

2019-08-26 17:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



圖為永豐銀行大樓外觀。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 全球大吹降息風，永豐銀行推出今（2019）年第三波美元快閃定存、年利率3.99%力挺客戶；永豐銀行個人金融處處長江靜美表示，美國聯準會（Fed）於7月底宣布降息1碼後，包括紐西蘭、印度、泰國及菲律賓亦陸續啟動降息政策，面對全球資金流動新趨勢，永豐於中秋節前夕（9月3日及9月4日）、連二日推出年息3.99%美元高利快閃定存，提供民眾最佳的資金配置選項。

江靜美表示，永豐銀行於今年情人節及母親節已推出二波美元快閃定存活動，限量優惠名額皆在活動開始3分鐘內搶購一空，這次中秋節3.99%美元快閃定存活動特別增加優惠名額，提供民眾可依個人理財需求配置外幣資產。

永豐銀行指出，從前兩波美元快閃定存活動觀察到整體參與者年齡層分布平均，其中50歲以上客戶約占2成，顯見民眾不分年齡層，已能掌握充分運用網路銀行與行動銀行的便利性，進行個人的投資理財。

歡慶中秋團圓，永豐銀行自9月3日起，連續二日中午12時至下午2時開放搶購登記大資方案20,000美元、3個月年息3.99%，每時段限量300名；每日下午4時至6時開放搶購登記小資方案3,000美元、6個月年息3.99%，每時段限量1,500名，共四個時段、合計3,600名。

除中秋節美元年息3.99%快閃高利定存外，永豐銀行還提供多元期別美元、人民幣優利定存，讓客戶資產配置更為靈活。即日起，美元新資金單筆3萬元以上、3個月期或人民幣新資金單筆20萬元以上、一年期皆享定存年利率2.6%優惠。