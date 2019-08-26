股匯雙殺！新台幣匯率收盤貶值4.9分收31.451元

2019-08-26 16:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



美中貿易爭端新一輪戰火蔓延，全球投資信心潰散，美股上周五重挫逾600點，亞洲股匯市今（26）日全倒，在外資及陸資賣超143.72億元下，台股指數收盤重挫183點失守年線；新台幣兌美元匯率開低走低，早盤一度貶至31.515元，重貶逾1角，隨後因出口商進場拋匯略為拉回，終場收在31.451元，貶值4.9分，台北外匯經紀公司成交量擴增至10.09億美元。

美中再度針對貿易分歧開戰，中國國務院關稅稅則委員會23日宣布，將對原產自美國約750億美元貨品加徵5%、10%不等的關稅，並恢復對原產自美國的汽車及零件加徵關稅；美國總統川普不甘示弱，立即宣布針對2,500億美元中國銷美商品加徵關稅稅率，由現行的25%提升至30%；原定將對其餘3,000億美元中國商品加徵的關稅稅率，也將由10%提高至15%。

美中再掀貿易戰，國際金融市場恐慌蔓延，美國道瓊工業指數上周五收盤重挫逾600點，亞洲股市今日也全面綠油油，亞洲貨幣更在避險風氣升溫下遭到外資拋售，包括台灣在內的亞洲股匯市走勢全盤皆墨。

美中互祭報復性關稅，台股遭空襲，盤中一度大跌197點，終場大跌183點，失守年線。

在亞洲匯市方面，身為戰區的人民幣，離岸人民幣開盤報7.1697，日內貶值近400點，一度跌破歷史低點。

匯銀主管表示，受到人民幣匯率每況愈下影響，新台幣今日盤中貶破31.5元，午盤過後出口商順勢進場拋匯，貶值幅度略縮小。