親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

看不下去了！大學同窗秀圖證明韓國瑜學歷 還爆利菁也是同學

彰化六信搶案男子開槍拒捕 奔逃400公尺後遭逮

無卡族用現金回饋網 爽賺無上限現金

2019-08-26 14:21聯合報 記者雷光涵╱即時報導

台灣雖然信用卡持卡比率高，仍有近827萬以上民眾未持有信用卡，而未能賺到信用卡公司消費賺現金的回饋。但其實透過現金回饋網ShopBack，綜合型電商、旅遊訂房，甚至連美食外送，都能賺取無上限的現金回饋。

現金回饋網ShopBack觀察，消費賺回饋已經是全民運動，網路各大論壇，幾乎都有神人攻略，隨時教大家怎麼買、刷哪張卡，或是選擇哪種支付方式，才能消費賺最多。

但要拿到最高回饋，多會限定通路、刷指定信用卡才符合回饋資格，而且信用卡幾乎都有每月回饋上限。根據調查，國內有超過三成的無卡族，這些刷卡才可得到的現金回饋，對於剛出社會，或是學生等沒有擁有信用卡的消費者來說，即便回饋率再高，看得到拿不到。

但透過現金回饋網ShopBack，即便沒有信用卡，不管是選擇ATM轉帳或是超商取貨付款，像是PChome24h購物、Yahoo!奇摩購物中心、樂天市場等百大國內知名商家，可同步使用電商優惠、累積各站會員點數，就連旅遊訂房，像是booking.com、Agoda等可選擇現場才支付房費，美食外送如foodpanda等可以選擇取餐才付款的，也能夠賺無上限的現金回饋。回饋的現金是現金，不是點數，也不是折價券，不需要再強迫消費。

刷卡才可得到的現金回饋，對於剛出社會或是學生等沒有擁有信用卡的消費者來說，即便回...
刷卡才可得到的現金回饋，對於剛出社會或是學生等沒有擁有信用卡的消費者來說，即便回饋率再高，也都是看得到拿不到。圖／ShopBack提供
分享

信用卡電商美食外送

相關新聞

貿易戰升溫苦到哈日族 日圓現鈔價再見0.3字頭

2019-08-26 13:17

台灣央行不急著降息 台經院點出關鍵因素

2019-08-26 12:35

台中銀證券採購小農產品 組成禮盒作為中秋贈禮

2019-08-26 13:23

面臨政經動盪 富邦證：投資人宜多留意新興市場債

2019-08-26 11:29

李紀珠可能出任壽險公會副理事長 壽險業者普遍肯定

2019-08-26 07:20

金管會射五箭 壯大資本市場

2019-08-26 00:25

葉銀華：獨董資訊揭露 應更透明

2019-08-26 00:24

黃炳鈞：期交稅率調降 創造雙贏

2019-08-26 00:24

簡立忠：發展多元商品 吸引資金

2019-08-26 00:24

張傳章：防黑天鵝 強化風險控管

2019-08-26 00:23

保險業數位轉型 創造雙贏

2019-08-26 00:23

盧希鵬：創新思維 力求保險業轉型

2019-08-26 00:22

蕭博仁：鼓勵金融創新 政府當後盾

2019-08-26 00:22

貿易戰越激烈，你越該進場的基金

2019-08-26 00:00

自然人董事 3大困擾待釐清

2019-08-25 23:54

新規定添變數 衝擊彰銀改選

2019-08-25 23:51

自然人董事制 困擾金融業

2019-08-25 23:19

自然人董事執行配套 說清楚講明白

2019-08-25 23:15

彰銀將改選 公股挑戰大

2019-08-25 23:15

銀行拚數位金融 搶推新服務

2019-08-25 23:11

企業數位準備 列亞太第三

2019-08-25 23:10

目標到期債基金銷售 金管會促改善四缺失

2019-08-25 23:10

遠銀星國據點 明年營運

2019-08-25 23:10

土銀併旗下保經 效率提升

2019-08-25 23:10

我防制洗錢評鑑 大有斬獲

2019-08-25 23:10

台企銀挺小微企業 雙管齊下

2019-08-25 23:10

基金操盤手／許智洋不碰妖股 不怕亂世

2019-08-25 13:33

基金操盤手／朱文燕 全球30強女操盤手

2019-08-25 13:33

不花一毛錢保障百萬！史上最佛好險 你保了嗎？

2019-08-25 09:00

自家人五鬼搬運 永達學院老董涉掏空校產

2019-07-26 14:53
看更多

熱門文章

美光在台擴廠 加碼4,000億

2019-08-26 00:00

李家同：看看美國的大騙局···國內官員勿對AI有幻覺

2019-08-25 22:21

PCB廠定穎處分桃園龜山廠 10月解僱420名本國員工

2019-08-26 11:56

美中貿易戰加劇 外資急商三對策

2019-08-25 23:19

對岸大減產 面板價格看漲

2019-08-25 23:56

李紀珠可能出任壽險公會副理事長 壽險業者普遍肯定

2019-08-26 07:20

春水堂幾十年來行銷預算是零 二代接班人建立品牌苦笑

2019-08-25 15:01

華映將遭斷電 彩晶迎轉單

2019-08-25 23:58

半導體設備廠 商機來了

2019-08-25 23:58

陸面板廠傳減產 台股重挫群創友達抗跌

2019-08-26 11:52

癌症檢測晶片遭爆涉剽竊 國研院：嚴重扭曲誤導

2019-08-25 15:11

生技股資金斷鏈危機 浮現

2019-08-25 22:32

貿易戰緊張 電子代工五強應變

2019-08-25 23:58

自然人董事制 困擾金融業

2019-08-25 23:19

金管會射五箭 壯大資本市場

2019-08-26 00:25

美中貿戰升溫 台科技廠加速海外布局

2019-08-26 00:31

防洗錢評鑑 我升格「一般追蹤」

2019-08-25 23:48

財經觀點／AI時代來臨 三關鍵人才搶手

2019-08-26 00:17

配偶生前稅額 可自遺產扣除

2019-08-25 22:23

美中貿易已陷「焦土戰」 張建一：台灣不可能置身事外

2019-08-26 12:10

鴻海集團揪伴 強攻生醫AI

2019-08-25 22:32

捐款私大列舉扣除額 擬取消上限

2019-08-26 00:59

保險業數位轉型 創造雙贏

2019-08-26 00:23

川普為何要買格陵蘭？謝金河發現答案和海上絲路有關

2019-08-26 13:02

台灣央行不急著降息 台經院點出關鍵因素

2019-08-26 12:35

目標到期債基金銷售 金管會促改善四缺失

2019-08-25 23:10

本周指標／全球景氣…兩個壞兆頭

2019-08-25 23:18

七財經法案 拚下會期過關

2019-08-25 23:38

自然人董事 3大困擾待釐清

2019-08-25 23:54

貿易戰升溫苦到哈日族 日圓現鈔價再見0.3字頭

2019-08-26 13:17

彰銀將改選 公股挑戰大

2019-08-25 23:15

陸鋼反傾銷稅 經部：0~10%

2019-08-26 00:02

安碁資訊通過上櫃審議 國內首家IPO資安服務商

2019-08-26 09:57

我防制洗錢評鑑 大有斬獲

2019-08-25 23:10

中國挑釁、川普發怒 貿易戰帶旺台股三大產業

2019-08-26 10:47

名家觀點／開創AI醫療新局 三大關鍵

2019-08-26 06:12

台灣美光證實建A3廠明年第4季完工 否認規劃A5廠

2019-08-26 12:28

行銷線上／小泡麵打開大市場

2019-08-25 23:26

銀行拚數位金融 搶推新服務

2019-08-25 23:11

企業投資國外基金利得 必須合併營業所得報稅

2019-08-25 22:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top