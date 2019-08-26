無卡族用現金回饋網 爽賺無上限現金

2019-08-26 14:21 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



台灣雖然信用卡持卡比率高，仍有近827萬以上民眾未持有信用卡，而未能賺到信用卡公司消費賺現金的回饋。但其實透過現金回饋網ShopBack，綜合型電商、旅遊訂房，甚至連美食外送，都能賺取無上限的現金回饋。

現金回饋網ShopBack觀察，消費賺回饋已經是全民運動，網路各大論壇，幾乎都有神人攻略，隨時教大家怎麼買、刷哪張卡，或是選擇哪種支付方式，才能消費賺最多。

但要拿到最高回饋，多會限定通路、刷指定信用卡才符合回饋資格，而且信用卡幾乎都有每月回饋上限。根據調查，國內有超過三成的無卡族，這些刷卡才可得到的現金回饋，對於剛出社會，或是學生等沒有擁有信用卡的消費者來說，即便回饋率再高，看得到拿不到。