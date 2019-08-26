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凱基證券：資金善運用 教育基金不用愁

2019-08-26 13:14經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

新學期的開始，在為子女教育基金煩惱嗎？台灣的家長非常重視子女的教育，教育基金一直佔家庭收支很大部分，凱基證券表示，投資人提早針對子女教育做短、中、長期的資金規劃。

以短期教育資金規劃而言，凱基證券說，準備五年內的教育基金，投資人需要穩定的報酬及選擇良好變現性的投資產品，市場上一些特別股、特別股基金、投資等級債基金會是很好的選擇。這類產品多具有配息穩定、受市場事件影響較小等優點，首次可單筆投入再搭配後續每月定期定額方式投入，達到分次儲蓄、分散成本與可隨時變現的效果。

若為五到十年的中期規劃，除了上述的基金外，可搭配一些穩健的商品，如分期繳的增額保單來降低整個教育基金組合的波動。至於十年以上的長期需求，因時間較長可承受一些波動，可以選擇以美國為主成熟市場的股票型或平衡型基金來做定期的投入，也可以將資金交給類全委投資型保單的專家團隊來打理。

考量子女未來可能出國留學或遊學，外幣的資產也不可少，凱基證券提醒，適度的將部分台幣資產轉入美元是一個聰明的選擇。因台幣長期處於低利率，不考量匯率風險下，投入美元資產的報酬率會相對較高，不僅是透過複委託購買美國的特別股與ETD(交易所交易債券 Exchange Traded Debt)、投資美國的基金、美元計價債券，還有美元保單都有這樣的效果。

暑假結束即將接著開學，若有繳交學雜費的短期資金需求，凱基證券提供股票不限用途款項借貸業務，不用賣股求現，也能將股票輕鬆變現，免開辦費且隨借隨還，還可直接於線上申辦，絕對是資金運用上的好幫手！

凱基證券表示，子女教育基金是一個必須的、大額的，且每一位父母都非常重視的一筆支出，需整體考量家庭的收入、支出、未來的計劃與成長，才能做出好的規劃。

短、中、長期的教育資金規劃 圖／凱基證券提供
短、中、長期的教育資金規劃 圖／凱基證券提供
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