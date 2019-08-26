親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

記錯了！蔡英文道歉：紐約辦事處大樓是游錫堃拍板

反送中驚險夜：荃灣警察首開槍，港警稱「英勇克制」

股匯雙殺！美中貿易駁火 新台幣匯率午盤貶值近1角

2019-08-26 12:14經濟日報 記者陳美君╱即時報導

美中貿易爭端新一輪戰火蔓延，讓全球投資信心潰散，美股上周五重挫逾600點，亞洲股匯市今（26）日全倒，新台幣兌美元匯率開低走低，早盤一度貶至31.515元，重貶逾1角，隨後因出口商進場拋匯略為拉回，午盤暫收31.493元，貶值9.1分，台北外匯經紀公司成交量擴增至6.29億美元。

美中再度針對貿易分歧開戰，中國國務院關稅稅則委員會23日宣布，將對原產自美國約750億美元貨品加徵5%、10%不等的關稅，並恢復對原產自美國的汽車及零件加徵關稅；美國總統川普不甘示弱，立即宣布針對2,500億美元中國銷美商品加徵關稅稅率，由現行的25%提升至30%；原定將對其餘3,000億美元中國商品加徵的關稅稅率，也將由10%提高至15%。

美中再掀貿易戰，國際金融市場恐慌蔓延，美國道瓊工業指數上周五收盤重挫逾600點，亞洲股市今日也全面綠油油，亞洲貨幣更在避險風氣升溫下遭到外資拋售，包括台灣在內的亞洲股匯市走勢全盤皆墨。

美中互祭報復性關稅，台股遭空襲，盤中一度大跌197點，低點下探10,340.15點，隨後跌幅稍見收斂，暫時守住年線。

在亞洲匯市方面，身為戰區的人民幣，離岸人民幣開盤報7.1697，日內貶值近400點，一度跌破歷史低點。

匯銀主管表示，受到人民幣匯率每況愈下影響，新台幣今天盤中貶破31.5元，不過午盤出口商順勢進場拋匯，貶值幅度略縮小，不過今日外資匯出力道與亞幣走勢仍是關鍵。

關稅人民幣匯率新台幣

相關新聞

台灣央行不急著降息 台經院點出關鍵因素

2019-08-26 12:35

面臨政經動盪 富邦證：投資人宜多留意新興市場債

2019-08-26 11:29

李紀珠可能出任壽險公會副理事長 壽險業者普遍肯定

2019-08-26 07:20

金管會射五箭 壯大資本市場

2019-08-26 00:25

葉銀華：獨董資訊揭露 應更透明

2019-08-26 00:24

黃炳鈞：期交稅率調降 創造雙贏

2019-08-26 00:24

簡立忠：發展多元商品 吸引資金

2019-08-26 00:24

張傳章：防黑天鵝 強化風險控管

2019-08-26 00:23

保險業數位轉型 創造雙贏

2019-08-26 00:23

盧希鵬：創新思維 力求保險業轉型

2019-08-26 00:22

蕭博仁：鼓勵金融創新 政府當後盾

2019-08-26 00:22

貿易戰越激烈，你越該進場的基金

2019-08-26 00:00

自然人董事 3大困擾待釐清

2019-08-25 23:54

新規定添變數 衝擊彰銀改選

2019-08-25 23:51

自然人董事制 困擾金融業

2019-08-25 23:19

自然人董事執行配套 說清楚講明白

2019-08-25 23:15

彰銀將改選 公股挑戰大

2019-08-25 23:15

銀行拚數位金融 搶推新服務

2019-08-25 23:11

企業數位準備 列亞太第三

2019-08-25 23:10

目標到期債基金銷售 金管會促改善四缺失

2019-08-25 23:10

遠銀星國據點 明年營運

2019-08-25 23:10

土銀併旗下保經 效率提升

2019-08-25 23:10

我防制洗錢評鑑 大有斬獲

2019-08-25 23:10

台企銀挺小微企業 雙管齊下

2019-08-25 23:10

基金操盤手／許智洋不碰妖股 不怕亂世

2019-08-25 13:33

基金操盤手／朱文燕 全球30強女操盤手

2019-08-25 13:33

不花一毛錢保障百萬！史上最佛好險 你保了嗎？

2019-08-25 09:00

自家人五鬼搬運 永達學院老董涉掏空校產

2019-07-26 14:53
看更多

熱門文章

美光在台擴廠 加碼4,000億

2019-08-26 00:00

李家同：看看美國的大騙局···國內官員勿對AI有幻覺

2019-08-25 22:21

PCB廠定穎處分桃園龜山廠 10月解僱420名本國員工

2019-08-26 11:56

美中貿易戰加劇 外資急商三對策

2019-08-25 23:19

對岸大減產 面板價格看漲

2019-08-25 23:56

李紀珠可能出任壽險公會副理事長 壽險業者普遍肯定

2019-08-26 07:20

春水堂幾十年來行銷預算是零 二代接班人建立品牌苦笑

2019-08-25 15:01

華映將遭斷電 彩晶迎轉單

2019-08-25 23:58

半導體設備廠 商機來了

2019-08-25 23:58

癌症檢測晶片遭爆涉剽竊 國研院：嚴重扭曲誤導

2019-08-25 15:11

生技股資金斷鏈危機 浮現

2019-08-25 22:32

貿易戰緊張 電子代工五強應變

2019-08-25 23:58

陸面板廠傳減產 台股重挫群創友達抗跌

2019-08-26 11:52

自然人董事制 困擾金融業

2019-08-25 23:19

金管會射五箭 壯大資本市場

2019-08-26 00:25

美中貿戰升溫 台科技廠加速海外布局

2019-08-26 00:31

基金操盤手／許智洋不碰妖股 不怕亂世

2019-08-25 13:33

吳錦川：「致新」新武器 備戰明後年

2019-08-25 13:33

防洗錢評鑑 我升格「一般追蹤」

2019-08-25 23:48

財經觀點／AI時代來臨 三關鍵人才搶手

2019-08-26 00:17

基金操盤手／朱文燕 全球30強女操盤手

2019-08-25 13:33

配偶生前稅額 可自遺產扣除

2019-08-25 22:23

捐款私大列舉扣除額 擬取消上限

2019-08-26 00:59

鴻海集團揪伴 強攻生醫AI

2019-08-25 22:32

保險業數位轉型 創造雙贏

2019-08-26 00:23

目標到期債基金銷售 金管會促改善四缺失

2019-08-25 23:10

本周指標／全球景氣…兩個壞兆頭

2019-08-25 23:18

七財經法案 拚下會期過關

2019-08-25 23:38

自然人董事 3大困擾待釐清

2019-08-25 23:54

彰銀將改選 公股挑戰大

2019-08-25 23:15

安碁資訊通過上櫃審議 國內首家IPO資安服務商

2019-08-26 09:57

我防制洗錢評鑑 大有斬獲

2019-08-25 23:10

陸鋼反傾銷稅 經部：0~10%

2019-08-26 00:02

名家觀點／開創AI醫療新局 三大關鍵

2019-08-26 06:12

中國挑釁、川普發怒 貿易戰帶旺台股三大產業

2019-08-26 10:47

台灣央行不急著降息 台經院點出關鍵因素

2019-08-26 12:35

銀行拚數位金融 搶推新服務

2019-08-25 23:11

行銷線上／小泡麵打開大市場

2019-08-25 23:26

企業投資國外基金利得 必須合併營業所得報稅

2019-08-25 22:23

科技部長專訪／陳良基：迎AIoT時代 打造二支柱

2019-08-25 23:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top