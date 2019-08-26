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國內每4個投資型類全委保單 3個是外幣計價

2019-08-26 11:34經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

據統計，台灣每4個投資型保單連結全委投資帳戶，就有3個是以外幣計價，台幣計價之全委帳戶選擇明顯偏少，為解決市場對於資本市場捉摸不定的擔憂，又怕匯率風險吃掉帳戶價值，富邦人壽與台北富邦銀行合作，於今（26）日推出類全委保單「富邦人壽優利人生變額年金保險／變額壽險」（以下稱「優利人生」），以新台幣計價，採取多元資產靈活配置策略，30萬元就有法人級專業投資服務，委託經驗豐富的聯博投信操作投資帳戶，嚴控波動風險，在台北富邦銀行獨家銷售。

市場捉摸不定常是投資人心中的痛，中美貿易衝突疑慮加上全球經濟放緩，促使全球央行態度轉趨寬鬆，市場波動風險攀升，不僅衝擊市場信心，也更難以掌握投資方向。富邦人壽新推出的優利人生變額保險，連結「富邦人壽委託聯博投信－月得意月提解全權委託投資帳戶」，以「台幣計價減少匯率風險」、「專家理財法人服務」、「每月提解資金運用靈活」、「身故給付資產保全」、「刷富邦信用卡享保費回饋」為五大訴求，讓投資人無須緊盯市場變化，追求資產穩健增長，實現旅遊、投資、退休目標。

富邦人壽表示，「優利人生」讓上班族、投資族、退休族、高資產族可輕鬆享有五大好處：

好處一「台幣計價減少匯率風險」

據投信投顧公會統計，截至2019年2月統計，台灣整體投資型保單連結全委契約數為256檔，每4個投資型保單連結全委投資帳戶，就有3個是以外幣計價，台幣計價之全委帳戶選擇明顯偏少。富邦人壽表示，近二年隨著國內ETF蓬勃發展，「優利人生」連結之全委投資帳戶子標的除共同基金外，亦涵蓋ETF，具有分散風險的優勢，加上台幣計價減少匯率風險，可做為長期持有之核心資產之一。

好處二「專家理財法人服務」

「優利人生」30萬元保費就可享有法人級的專業投資團隊服務，投資帳戶涵蓋聯博主動式境內基金及被動式股債ETF，聚焦美、歐、日成熟市場股票來追求長期報酬；鎖定中國等新興市場之內需及創新產業崛起的投資商機，多元佈局掌握各類資產利基，成長動能與收益目標一次掌握，結合聯博投信獨有的DAA動態資產配置策略，即時掌握市場脈動，兼顧投資機會與波動風險管理。

好處三「每月提解資金運用靈活」

因應台灣投資人對收益有需求，「優利人生」特別設計月提解和年加值給付，透過簡單的費用、台幣計價的商品設計，創造上班族的旅遊金流、製造投資族的理財金流，打造退休族的生活金流。

好處四「身故給付資產保全」

投資市場瞬息萬變，市場波動可能使保單帳戶價值暫時低於投保時所繳保費，透過「優利人生」變額壽險甲型的身故保障機制，即便遭遇人生風險時，若受益人為子女，可領回身故保險金（註2），達到資產保全效果，滿足高資產族傳承子女的目標。

好處五「刷富邦信用卡享保費回饋」

為回饋客戶，台北富邦銀行首次開放有現金回饋的信用卡刷「優利人生」保費，即可依信用卡優惠內容享保費0.5～0.7％回饋，保費越多現金回饋就越多，讓投資更有利！

美中貿易戰進入延長賽，國際金融市場持續震盪，短期進出雖有機會獲得較高的投資報酬率，但也要承擔較大的投資風險，富邦人壽建議以多元資產策略來分散風險，維持長期且紀律性投資因應短期市場雜音。目前市場上類全委保單很多，富邦人壽提醒，選擇此類商品前，應先了解保險需求、資金規劃及風險承受度，提解金額高低並非唯一考量，且提解金額可能涉及本金，選擇績效良好，評鑑優良且較具規模的壽險公司、銀行及專業投資團隊，在未來旅遊、退休養老及資產保全上，更有品質保障與尊嚴。

富邦人壽類全委保單新台幣

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