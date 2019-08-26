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面臨政經動盪 富邦證：投資人宜多留意新興市場債

2019-08-26 11:29經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

雖然新興市場債券買氣回升，但近期受到中美貿易談判衝突，人民幣貶值可能拖累新興國家貨幣表現；富邦證券表示，須留意新興市場債券當中非投資等級債券佔比較高的風險。

今年以來，統計至7月26日，美元計價的新興市場債券上漲10.2%，表現與美國高收益債券不相上下，而原幣計價的新興市場債5月下旬以來，受惠匯率止穩回升，表現急起直追。

經歷2018年的修正後，新興市場債重新成為市場追逐的標的。根據統計，截至7月24日當周為止，新興市場債券型基金連續七周獲得資金淨流入，今年累計淨流入超過337億美元。在資金淨流入的加持之下，過去一個月，美元以及原幣計價的新興市場債分別上漲1.8%和3.0%，表現優於美國高收債的1.3%及全球高收債的1.8%。

富邦證券表示，新興市場債重獲市場青睞主要是因為新興國家基本面的改善，以及外部環境的推動所造成。IMF在7月下旬發布最新世界經濟展望，預期新興經濟體今年度經濟成長率達4.1%，優於成熟國家的成長率1.9%。其次，新興市場的外部收支已顯著改善，大多數新興市場國家積極降低經常帳赤字並吸引更多境外直接投資，新興國家經常帳佔GDP平均比重已回升至近20年的平均之上。

其次，全球央行吹起降息風，新興國家當中包括韓國及印尼相繼在7月18日實施降息，土耳其央行在7月25日更將基準利率由24%大幅調降至19.75%，俄羅斯也在7月26日宣佈降息一碼。而市場最為關注的美國聯準會7月底宣佈降息一碼至2.00~2.25%，為近十年來首度降息；歐洲央行7月雖維持三大利率不變，但暗示可能重啟購債。

富邦證券說，目前預期包括南非、土耳其、印度、巴西等國央行皆可能祭出降息措施，一方面希望緩衝貿易戰對於經濟的衝擊，另一方面，透過降低借貸成本鼓勵企業貸款、投資，進而刺激經濟成長，全球央行寬鬆的貨幣政策則有利於推升新興市場債券表現。

在外部環境方面，全球央行在金融海嘯後實施量化寬鬆使市場資金氾濫，目前全球約有14兆美元主權債的殖利率為負值。德意志銀行證券公司首席經濟學家表示，全球現有25%的債券處於負利率的狀況。在多數機構定調當前全球經濟成長雖放緩，但尚未步入衰退的情況下，收益率接近6%的新興市場債券有望吸引資金從負利率的歐洲、日本債券轉向報酬率較較高的新興市場債券，是有利於新興市場債券的買氣。

不過，美國總統川普8月2日宣布將於9月1日對中國剩餘3,000億美元的產品加徵10%關稅，美中貿易衝突升溫，而人民幣匯率隨之貶破7元大關，使美方認為中國意圖透過貨幣貶值以抵銷關稅所帶來的衝擊，然而人民幣貶值恐拖累新興國家貨幣表現，因此，採取當地貨幣計價的新興市場債券可能受到匯率的負面影響。

阿根廷總統初選由反對派政黨獲勝，引發市場對新政府違約機率上升的擔憂，阿根廷8月12日遭遇股、匯、債三殺局面，其貨幣比索單日重貶30%，後續宜留意是否對其他脆弱新興市場帶來連鎖效應。

富邦證券表示，在投資上，新興市場貨幣表現和美中貿易談判發展及全球經濟成長動能都是投資人應關注的焦點，應留意新興市場債券當中非投資等級債券占比較高的風險。

新興市場債券人民幣匯率

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