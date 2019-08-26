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阿拉巴馬奧本大學 21歲台灣交換生失蹤逾7天

日韓走向最惡局面？終止軍事協定的安保衝擊

李紀珠可能出任壽險公會副理事長 壽險業者普遍肯定

2019-08-26 07:20經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

壽險公會預計30日（五）舉行會員大會，改選下屆理監事。面對國泰人壽董事長黃調貴及台灣人壽副董事長許舒博競逐公會理事長，壽險業者多不願評論，反倒是對於此次新光金控董事長吳東進，願指派李紀珠出馬，且可能擔任副理事長，業者普遍認為非常好，也抱以很高的期待，尤其台灣保險業現正面臨多事之秋。

台灣壽險業者不但將面臨俗稱大魔王IFRS17（國際財務報導準則第17號保險合約）接軌挑戰，金管會近年來更是不斷加強對保險業的監管，從保單銷售、宣告利率、資金運用等等，都強力介入。

壽險業者表示，不論接軌國際會計制度或是主管機關加強介入壽險業營運，其出發點都是好意。

但是畢竟台灣的壽險業有過去利差損的歷史包袱、保單銷售的內容及資金可運用的工具都與歐美業者有很多的不同，而台灣社會及民眾的需求也與國外不同，若沒有考慮國內業者實際的狀況而照抄國外制度或提出一些不太適宜的監管制度，既使本意再好也可能會是未蒙其利先受其害。

他們認為，壽險業與主管機關一定要好好溝通，才能回到對雙方都好的初衷，甚至業者溝通的對象還要包括代表消費者權益的立法委員，例如之前首先跳出來反對動用死利差互抵準備金來充扺外匯價格變動準備金的就是立法委員。

多家壽險公司主管不約而同指出，李紀珠曾經當過過金管會副主委及立法委員，本身又是財經學者出身，會比較了解主管機關及民意代表關切問題的重點，而其本身目前也是壽險業者，也比較了解業界的苦楚，對於對幫助壽險業者與主管機關、民意代表間的溝通，並找出主管機關、壽險業者及消費者三方都認可的解決方案，一定有很大的幫助。

他們對於李紀珠願意出面參選壽險公會理事，多給予很高的肯定與期待。

壽險業者並指出，李紀珠當過銀行公會理事長，銀行公會規模比壽險公會大很多、制度運作也更為健全，他們很期待李紀珠能將銀行公會運作中好的制度也帶到壽險公會來，讓壽險公會運作的更有效率、為會員提供更好的服務。

壽險業者普遍對於李紀珠加入壽險公會抱有很高的期待，甚至也都私下表示，如果李紀珠願意多投入一些時間出任副理事長，協助未來的公會理事長，那麼不論是黃調貴或是許舒博當選理事長，都可以輕鬆很多了。

圖為新光金控副董事長李紀珠今年3月28日出席新光金第1季法說會。記者陳怡慈／攝影
圖為新光金控副董事長李紀珠今年3月28日出席新光金第1季法說會。記者陳怡慈／攝影
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壽險業李紀珠保險

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