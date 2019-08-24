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美中貿易戰火燃 以美陸台股反向、VIX與債券ETF避險　

2019-08-24 21:33經濟日報 記者張瀞文╱即時報導

美中貿易關係急凍，全球主要股市危機再現。法人建議，備妥美股、陸股、台股等主要市場反向ETF富邦VIX與債券ETF避險，並觀察電子業再次受到影響的程度，擇機逢低加碼台股科技ETF。

在川普23日宣布加徵中國貨品關稅之前，全球主要股市仍是多頭走勢，在台掛牌的ETF中，本周以陸股、美股及科技股正向ETF表現最優。中東局勢緊張，推升油價上揚，原油正向ETF也有不錯表現。債市漲多回檔，美債正向ETF與VIX　ETF本周表現最弱。

市場多空因素交錯，訊息變化快速，VIX　ETF單周下跌近一成，也突顯市場的大幅震盪。市場人士表示，投資人如果想布局VIX　ETF，最好等趨勢明確再進場。另外，陸股槓桿ETF一直是交易主流，川普政策不時改變，創造不少波段操作機會，但不宜久抱。

上證指數連漲六天，站上2,800點且逼近2,900點，累計本周上揚3.1%，今年以來的漲幅擴大到16%。相關陸股ETF包辦本周所有ETF漲幅第一到第四名，以富邦上証正2（00633L）上揚5.8%最強，其次是元大滬深300正2漲5.7%，再來是中信中國50正2及國泰中國A50正2，漲幅都超過5.5%。

美股反彈，尤其那斯達克（Nasdaq）再度上攻8,000點，表現最出色。在台ETF以富邦NASDAQ正2漲5%最優，為本周所有ETF漲幅第五名。元大S&P500正2則漲4.4%，為漲幅第七名。統一FANG+也有3.7%的漲幅。

中東地緣政治風險升高，加上石油輸出國組織（OPEC） 7月減產，推升油價從低檔反彈。華頓S&P布蘭特正2本周上漲近3.6%。元大投信表示，預期近期國際油價震盪整理機會高，但需留意是否有因受消息面影響而出現突破整理區間交易機會。

美國延後對華為禁令，帶動台股科技股上揚，加權指數全周上漲1.1%。相關ETF中，元大電子全周上漲近2.4%最多，再來是元大台商50漲2.3%、富邦臺灣加權正2漲2.2%。

陸股ETF向來是交易重心。在23日，元大滬深300正2以22.3萬的成交張數遙遙領先，再來是富邦的VIX的7.3萬張、元大台灣50反1的3.8萬張、富邦上証正2的3.7萬張、元大S&P原油正2的2.4萬張。

ETF元大投信富邦

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