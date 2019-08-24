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運彩、原住民彩券經銷商公協會會員大會 台中登場

2019-08-24 19:19經濟日報 記者宋健生╱即時報導

中華民國運動彩券經銷商商業同業公會與中華民國原住民彩券經銷商從業人員權益保障協會，今（24）晚假台中潮港城帝國廳共同舉辦會員大會，期許所有從業人員能在創造彩券銷售佳績，會中也頒獎表揚特殊貢獻良多的彩券從業人員。

今晚活動，由中華民國運動彩券經銷商商業同業公會理事長何昱奇與中華民國原住民彩券經銷商從業人員權益保障協會理事長解秀蘭主持。

目前，全台有1,550家運彩經銷商，從業人員約5,000人；台彩經銷商則有5,800家，連同刮刮樂，原住民從業人員約4萬多人，比重占一半。

何昱奇與解秀蘭都建議政府，可以擴大開放悠遊卡購買彩券，一方面提升買氣，另一方面也不必收太多現金，造成被搶的疑慮。

而參與業次晚宴活動的台灣彩券公司總經理蔡國基表示，彩券盈餘乃社會福利支出的根基，民眾購買彩券創造岀更多公益價值，為台灣人的驕傲。

彩券經銷商因彩券販賣就業，進而改善家庭生活環境，同時彩券銷售產生盈餘也能照顧許許多多弱勢家庭，期盼民眾能踴躍做愛心買彩券，ㄧ起參與公益活動。

另外，台彩公司也宣布中秋加碼精彩內容，今年中秋加碼總獎金高達5億元，威力彩9月2日頭獎加碼2億元，大樂透也將於9月3日加開「100組100萬元」，「BINGO BINGO賓果賓果」則自9月6日起連續加碼16天，邀請民眾買彩券、開財運、圓夢想。

威力彩頭獎加碼2億元率先於9月2日起跑，9月3日開獎的大樂透，也將以開獎機加開100組不同獎號。

民眾購買9月3日開獎的大樂透，除了可以對例行開獎的頭獎到普獎獎項外，只要彩券選號完全對中任一組加開的六個促銷獎號(01至49號，每組開出六個號碼)，就可以獲得100萬元獎金，但若同一組促銷獎號有兩注(含)以上中獎，則100萬元獎金由中獎注數均分。

中華民國運動彩券經銷商商業同業公會理事長何昱奇(左)與中華民國原住民彩券經銷商從...
中華民國運動彩券經銷商商業同業公會理事長何昱奇(左)與中華民國原住民彩券經銷商從業人員權益保障協會理事長解秀蘭(右)，今晚假台中潮港城帝國廳共同舉辦會員大會。記者宋健生/攝影
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台灣彩券公司總經理蔡國基到場，為經銷商代表加油打氣。記者宋健生/攝影
台灣彩券公司總經理蔡國基到場，為經銷商代表加油打氣。記者宋健生/攝影
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