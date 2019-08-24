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防信用卡盗刷 金管會將強化交易通知機制

2019-08-24 16:38經濟日報 記者邱金蘭╱即時報導

金管會銀行局副局長黃光熙表示，為防止盜刷，將強化信用卡交易通知機制。

金管會下令所有銀行，信用卡交易達一定金額必須通知持卡人。 本報系資料庫
金管會下令所有銀行，信用卡交易達一定金額必須通知持卡人。 本報系資料庫
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信用卡金管會盜刷

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