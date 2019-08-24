網友票選肯定 元大金控獲最幸福企業

2019-08-24 10:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



1111人力銀行舉辦的「服務業幸福企業調查」線上票選活動，元大金控獲得網友肯定，票選為心目中最幸福的企業。該活動由逾7,000位上班族參與網路票選，共計151家企業獲獎。元大金控在「金融控股」類中脫穎而出，由前立法院長王金平親自頒獎，表彰元大金控對於幸福企業的用心經營。

根據2018年元大金控員工意見調查，「健康福祉」項目獲得逾72%參與員工的正面評價，相較台灣金融業平均值高出3%。元大金控員工除享有員工團體保險、員工持股等福利外，更有各類社團及文康活動，在工作忙碌之餘，也能充實休閒生活。工作上，透過健康職場計畫，元大金控提供員工健康安全且舒適愉快的工作環境；持續舉辦各類教育訓練與進修輔導，除強化員工的專業競爭能力外，更能擴充其職涯發展，與企業共同成長茁壯。

元大金控人資長張曉耕代表元大金控領獎，她表示，藉由主辦單位1111的「四個1」，介紹元大雇主品牌：第一個1，元大金控是第「1」家以「證券跟銀行」為雙引擎的金控公司；第二個1，元大金控擁有國內第「1」名的證券公司、期貨公司、投信公司、投顧公司及證金公司；第三個1，元大金控一向把員工的福祉，客戶的財富還有股東的權益，永遠擺在第「1」位的金控公司；第四個1，元大金控「1」定可以圓大家的夢，是一間會讓員工越來越幸福的金控公司。