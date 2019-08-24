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鼓勵莘莘學子 臺銀人壽辦理108年度保戶子女獎學金抽獎

2019-08-24 01:57經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

臺銀人壽本(8)月16日在保戶代表、業務推展通路等貴賓及媒體記者與該公司稽核、政風、會計及法務等人共同見證下，辦理保戶子女獎學金抽獎活動，公開抽出1,800名同學，提供1,000~3,000元不等之獎助學金，積極展現臺銀人壽回饋保戶、鼓勵子女向學之熱心公益不落人後的用心。

本次抽獎活動中邀請到多位通路代表，對於臺銀人壽舉辦保戶子女獎學金均予肯定，甚至有通路代表指出保戶申請國外大學時，將得到獎學金乙事做為學業成績之證明，順利申請到理想學校；另有通路代表表示於客戶詢問是否有提供保戶子女獎學金時，可以大聲回答：「臺銀人壽有！」而感覺到驕傲。

臺銀人壽秉持唯一國營壽險公司責任，同時關注企業經營與社會公益，以多元方式落實企業責任。今年以「唯一國營 真心為您」作為主軸，用溫馨和諧為主軸拍攝「做您人生的伴」品牌形象影片，獲得第21屆保險信望愛最佳社會責任獎及最佳整合傳播優選獎。

抽獎活動中特別播出今年製作的微電影，分別是「陪伴篇」，藉由講述高齡化社會，老人需要照護陪伴，進而提醒大家注意長照規劃的重要性；另一部則是「願望篇」，藉由伴侶間對彼此說出的願望，表達出對家人身體健康的關懷，提醒大家有健康的身體，才能牽手長長久久。

有關本次活動中獎名單將於該公司全球資訊網公告，並以E-mail方式通知中獎人。得獎同學可透過臺銀人壽全球資訊網：https://www.twfhclife.com.tw查詢或電洽免付費服務專線：0800-011966，將有專人協助查詢處理。

軍友保代董事長郭建忠(左起)、懷德保代董事長許文通、臺銀人壽總經理周園藝、董事長...
軍友保代董事長郭建忠(左起)、懷德保代董事長許文通、臺銀人壽總經理周園藝、董事長劉玉枝、新世紀保代董事長謝海財、台銀保代總經理高秀枝、中央保代董事長陳儀(後右一)暨保戶代表合影。臺銀人壽/提供
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臺銀獎學金微電影

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