鼓勵莘莘學子 臺銀人壽辦理108年度保戶子女獎學金抽獎

2019-08-24 01:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



臺銀人壽本(8)月16日在保戶代表、業務推展通路等貴賓及媒體記者與該公司稽核、政風、會計及法務等人共同見證下，辦理保戶子女獎學金抽獎活動，公開抽出1,800名同學，提供1,000~3,000元不等之獎助學金，積極展現臺銀人壽回饋保戶、鼓勵子女向學之熱心公益不落人後的用心。

本次抽獎活動中邀請到多位通路代表，對於臺銀人壽舉辦保戶子女獎學金均予肯定，甚至有通路代表指出保戶申請國外大學時，將得到獎學金乙事做為學業成績之證明，順利申請到理想學校；另有通路代表表示於客戶詢問是否有提供保戶子女獎學金時，可以大聲回答：「臺銀人壽有！」而感覺到驕傲。

臺銀人壽秉持唯一國營壽險公司責任，同時關注企業經營與社會公益，以多元方式落實企業責任。今年以「唯一國營 真心為您」作為主軸，用溫馨和諧為主軸拍攝「做您人生的伴」品牌形象影片，獲得第21屆保險信望愛最佳社會責任獎及最佳整合傳播優選獎。

抽獎活動中特別播出今年製作的微電影，分別是「陪伴篇」，藉由講述高齡化社會，老人需要照護陪伴，進而提醒大家注意長照規劃的重要性；另一部則是「願望篇」，藉由伴侶間對彼此說出的願望，表達出對家人身體健康的關懷，提醒大家有健康的身體，才能牽手長長久久。