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攜手37家農會 全國農業金庫聯貸威均建設22億元

2019-08-23 23:01經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

全國農業金庫23日舉辦盛大簽約典禮，其與37家農會信用部共同對威均建設聯貸22億元，要蓋桃園新興景點青塘園最高的地標，為去化資金、活絡桃園青埔經濟開創雙贏。

此案由全國農業金庫擔任主辦行與管理行，參貸的農會涵蓋新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣等七縣市，陣容龐大罕見。

出席23日簽約典禮的參貸農會業者表示，22億元分成兩塊，有擔保品的土地融資部分，金額15.8億元，年息大約2.5%；無擔保品的建築融資部分，金額6.2億元，年息大約2.8%，貸款年期都是五年，浮動利率計價。

全國農業金庫董事長吳明敏致詞時指出，工作是一種價值，這件事情很有價值，所以努力促成。為協助農漁會去化資金，農業金庫2009年起協同農漁會信用部推動聯合授信業務，至2018年底累計貸放1,877件、總授信額度2,109.6億元。其中，農漁會信用部參貸966.65億元、占比達46%。

吳明敏說，農業金庫對一些比較好的授信案，與農漁會共組聯貸，且會特地留一部份額度給存放比較低的農漁會。以本次為例，參貸的37家農會，存放比（放款除以存款）不到50%的有八家。

「這是多贏的制度設計，幫忙去化資金、提高存放比、企業的事業更發達。」他並表示，農業金庫今年前七月稅前盈餘10.93億元，已經超越前年全年，「今年有機會稅前盈餘超過13億元」，將優於去年的12.14億元。

威均建設董事長陳滄潮表示，建案名稱暫訂「青塘帝寶」，共有九棟，其中三棟為住商混合大樓，有26與27層，最高有109公尺，明年4月開工，三年後完工，青塘園還沒有這麼高的建物，屆時將成地標。

陳滄潮說，青塘帝寶總開發成本大約50億元，其中22億元聯貸而來，總銷金額大約90億元，因土地以前便宜買的，毛利率估有50~60%。

全國農業金庫董事長吳明敏(左)、威均建設董事長陳滄潮(右)在簽約典禮上合影。記者...
全國農業金庫董事長吳明敏(左)、威均建設董事長陳滄潮(右)在簽約典禮上合影。記者陳怡慈/攝影
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農業帝寶

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