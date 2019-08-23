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不斷更新／白鹿颱風來襲 屏東率先宣布明停班課

長榮中學減薪爭議 內政部次長陳宗彥辭董事長

虛擬貨幣也能募資 ICO到底是什麼？

2019-08-23 19:18經濟日報 記者黃靖文╱即時報導

金管會今年6月正式研擬STO規範，也就是透過區塊鏈發行證券型代幣發行。其實發行代幣募資早已行之有年，在還沒正式納入監管時，大家將它稱作ICO首次代幣發行，最高峰時期ICO單位曾募得超過15億美元熱錢，到底什麼是ICO呢？

【速解區塊鏈】第五集，我們採訪台灣首家利用ICO募資的業者他是一家咖啡店主，希望利用ICO募資完成無人咖啡廳夢想，來聽聽他的募資經驗吧。

募資咖啡廳區塊鏈

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