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土銀保經併入土銀 明年1月1日生效

2019-08-23 19:06經濟日報 記者陳美君╱即時報導

土地銀行今（23）日發布重大訊息，董事會決議通過子公司土銀保險經紀人與土銀合併案，自明（2020）年1月1日起生效；在上海商銀、台灣企銀、兆豐銀行、土地銀行陸續宣布子公司保經代公司併入銀行後，公股行庫僅剩台灣銀行一家，仍維持保經代子公司獨立運作、尚未併入銀行。

土銀主管解釋，土銀保經併入土銀後，會成為土銀保險代理部，目前土銀保經同仁還不到30位，工作權益不會受到任何影響。

近年來保經代公司併入銀行蔚為風尚，主要是因為法規變更因素。土銀主管表示，過去金管會不允許銀行兼營保險業務，導致銀行必須另外成立保經子公司，幾年前法規變更，銀行可兼營銀行與保代業務，為了節省成本、提高營運效率，並進行更完備的消費者權益保障，金管會鼓勵銀行將子公司併入銀行經營，包括合作金庫、三商銀與民營銀行紛紛宣布併入保經子公司，成為銀行旗下的保險代理部門。

「保險商品都是透過銀行通路在銷售，子公司併回銀行後權責相符，消費者權益也會比較有保障」，土銀主管說。

土銀今日也公告，為強化資本結構，土銀擬於108年度由特別公積提撥新台幣106.06億元辦理轉增資，增資後資本額為732億元，並訂定增資基準日為今年10月31日。

土銀表示，土銀保經總經理游建烽因轉任兆豐產險總經理而請辭，經財政部報行政院，職務由董事長李文雄代理。

土銀保險兆豐銀行

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