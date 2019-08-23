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金管會放寬保險業投資日照銀髮宅 最低收益門檻1.095%

2019-08-23 18:51經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

金管會主委顧立雄之前承諾要鼓勵保險業投入托老事業如日照中心或是銀髮宅，因此打算放寬投資不動產收益率標準，今日正式的即時利用並有收益之認定標準及處理原則正式出爐，將最低收益門檻由現行保險一般投資不動產的門檻2.345%，大幅降低至1.095%，等於給予減少5碼的優惠。

金管會今（23）日頒布最新保險業辦理不動產投資有關即時利用並有收益之認定標準及處理原則，依據保險法第146條之2第1項規定辦理，其中保險業投資在日照中心或是銀髮宅等托老事業所需不動產，即日起放寬其即時利用並有收益之認定標準。

保險局官員表示，此次修正主要有二點，一是是放寬投資長期照護產業所需之不動產，其年化收益率得以不低於基準利率為準。目前的基準利率是1.095%。同時也修正保險業投資供出租之住宅，如出租予65歲以上高齡者，面積達持有面積50%，即過半，則可以同樣享有最低1.095%的年化收益率門檻，這二項都得以不適用前目不動產目不動產出租率及年化收益率2.345%的規定。

目前保險業一般在不動產投資方面，需要符合金管會要求有關即時利用並有收益之認定標準及處理原則，是以不動產出租率達60%（出租面積／持有面積）且年化收益率（年化收益／帳面價值）不低於中華郵政股份有限公司牌告二年期郵政定期儲金小額存款機動利率加五碼為準，目前即是2.345%，而較久以前的不動產投資，如2012年8月24日以前其年化收益率是加二碼、2012年11月19日以前是加三碼。而只要未來投資在托老事業，就可以適用不加碼的優惠利率。

不過保險局官員也表示，1.095%是最低收益率的門檻，各家保險業在投資日照中心或是銀髮宅，未來是要跟實物給付保單結合時，還是會依據其跟產業連結的實際狀況來整體規畫，要不要投資還是有其合理的收益率考量，但是不得低於此門檻，金管會原則上都同意。

此外在銀髮宅方面，若住宅出租給老人要適用此辦法以過半為限，是一方面不希望低於五成，只有三、四成，恐有名不符實假借銀髮宅投資之名，而作其他不動產投資之虞，但是也不希望一整棟全是老人居住，最好是青銀共宅或是樓下也有幼兒園等讓老人有健康活力的氣氛，因此最後決議以五成以上為標準。同時前款所列各年化收益率之比較基準，係以出租時當月第一個營業日為準，評估方式採逐月檢核出租率及年化收益率之方式為之。

保險金管會

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