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富邦金獲選1111人力銀行「員工最幸福」企業

2019-08-23 17:08經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

1111人力銀行舉辦「服務業幸福企業調查」活動，富邦金控榮獲7,000多名上班族票選為心目中「員工最幸福」的幸福企業。

富邦金控人資長陳昭如23日出席1111人力銀行「2019服務業幸福企業大賞」頒獎典禮時表示，富邦金控秉持相互尊重、多元包容的態度關心同仁，形塑更友善的企業文化，打造自主的學習環境，提供同仁更完整的福利、更多樣的健康促進活動；期許成為同仁幸福家庭的守護者，讓每位同仁將幸福延續到家庭、社會，讓富邦金控帶給社會正向的力量！

富邦金控於2017至2018年連續兩年入選最高等級「世界指數(DJSI World)」成分股，在社會面中「人才發展」之成績名列第一；2019年首次參選即榮獲HR Asia 「亞洲最佳雇主獎」，代表富邦金控對員工的發展與照顧備受國際肯定。

陳昭如表示，富邦金控以在地實踐為主要策略致力樹立幸福職場典範，目前持續推動的重點計劃包括四大層面：一建立平等、包容、開放溝通、多元的文化；二計畫性發展員工專業能力並打造多元、自主的學習環境；三推動與薪獎連結之績效考核制度，及完整的福利制度；四鼓勵員工參與多元的健康促進活動。

在制度方面，以生產育兒津貼為例，富邦金控於2018年初推動優於法令之產假制度，以及生產育兒福利，包括增加一週給薪產假、一週無薪產假；員工生育補助第一胎一萬元、第二胎兩萬元，六歲前每名子女每年可申請3,000元育兒補助，希望藉由最實質的幫助給予員工幸福感。

在福利設施方面，2019年啟用第二間員工運動中心，配置專業的駐點教練，提供同仁諮詢與健身器材之使用教學，未來將持續結合各式健康講座與團體課程鼓勵同仁養成良好的運動習慣；此外，2018年起富邦金控陸續於三棟主要辦公大樓建置「幸福食堂」，全面提升同仁的用餐環境與食材品質，提供舒適明亮的用餐環境，並採用最高規格的食品認證團膳廠商，讓同仁吃得美味又健康。

展望未來，富邦金控表示，將持續致力於成為同仁幸福家庭的守護者，打造幸福企業、建構優質之職場環境，讓同仁真實感受公司由上而下齊心前進的動力，與每位員工共同創造永續經營績效，正向轉動世界。

富邦金控人力銀行

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