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貿易戰越激烈，你越該進場的基金

2019-08-26 00:00文／ 安聯投信 提供

中美貿易戰牽引著全球股市走向，看似紛擾的背後，卻有一個意想不到的商機向台灣湧來。

回顧過去十年，在全球主要股市中，台股總報酬率超過270%，狠狠將日股、陸股甩在腦後。而中美貿易戰讓市場震盪，許多投資人望之卻步，安聯投信投資長 張惟閔卻看到了台灣的機會，他看到全球生產鏈基地轉移，高端技術回來了；中國企業增加非美系供應商的比例，轉單效應出現了；台商挾帶著海外獲利返台，資金加持下，未來台股表現可期，「這是決定台灣未來30年走向的新機會。」張惟閔說。

中美貿易戰，創造台商轉型契機

張惟閔觀察，美國正在遠離中國製造業，中國也在遠離美國科技業。兩頭大象打架，對台灣來說反而是好機會，因為不管哪套系統，都需要台灣科技業靈巧的製造能力。以台灣半導體產業來說，不僅為Apple、NVIDIA等美系陣營生產晶片，也替華為、Cambricon(寒武紀)等陸系大廠代工，頂尖的研發、製造技術，讓中、美科技龍頭廠都想緊密合作。

貿易戰最後無論如何落幕，可預期亞系供應鏈取代美系供應鏈趨勢勢在必行，此一情勢長期對台灣供應鏈正面，投資前景看好。

新需求推動下，最具潛力的產業

張惟閔從「成長性」、「價值面」回推商機落點，正如安聯投信旗下三檔台股基金的選股原則。他觀察，全球經濟已經過了「大成長」階段，下一個黃金產業需要由新需求推動，像是 AI應用服務，如車聯網、智慧家居、智慧城市等，背後需要5G、雲端、一體成形（All-in-One）等設備支撐，因此，包含 AI晶片、IC設計族群、印刷電路板（PCB）、散熱器、車用電子、雲端運算伺服器、電池廠與無線耳機等子產業，中長期營運走勢可望相對不受短期經濟起伏的影響。

此外，非科技廠商如紡織業、自行車業，甚至不織布產業，凡是能將技術升級，創造出新市場需求的產業，都是接下來可追蹤、佈局的好選擇。

安聯台股團隊頻獲獎，用實力展現爆發力

台灣產業下一個機會浪潮襲來，如何掌握投資契機？過去一年台股面對中美貿易戰與全球政經消息影響盤勢，考驗著台股經理人與研究團隊的操盤功力，『安聯台灣大壩基金、安聯台灣科技基金與安聯台灣智慧基金』憑藉優異選股策略，操作績效卓越，截至2019年7月底，短中長期績效皆在同類型基金中名列前茅，是掌握台股爆發力的首選。

更值得一題的是，安聯台股團隊在2019年橫掃17座獎，近八年更摘下43座基金大獎，堅實操盤實力傲視台灣資產管理業！其中『安聯台灣大壩基金』2019年摘下8項大獎，完勝《理柏》台灣股票三年/五年/十年期大獎，堪稱台股基金霸主。『安聯台灣科技基金』橫掃6項大獎，連續三年獲《MMA》最佳台股基金，是掌握台股爆發力首選。『安聯台灣智慧基金』榮獲2019年《金鑽獎》一般類股三年期獎，能在關鍵時刻搶占先機！

「我們堅守主動式操作，為投資人繳出卓越的成績單！」張惟閔說。安聯投信三檔台股基金，將在中美貿易戰的新機會下，持續駛往黃金航道，為投資人創造超額報酬機會。

圖／安聯投信 提供
圖／安聯投信 提供
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資料來源: Bloomberg，2009/7/31-2019/7/31，過去績效不代表未來績效之表現。

*詳細得獎資訊請見： https://tw.allianzgi.com/zh-tw/about-us/allianzgi-tw/awards；資料來源：安聯投信整理

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