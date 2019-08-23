「台鹽生技」獲上班族票選前十五大幸福企業

2019-08-23 15:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳秉鍇 ╱即時報導



由1111人力銀行主辦的「2019幸福企業大賞-服務業票選活動」，歷經一個多月、超過7000位上班族上線投票，「台鹽生技」從美妝類別脫穎而出，榮獲前十五大幸福企業!

臺鹽公司總經理吳旭慧出席「幸福企業大賞」頒獎典禮時表示:「優秀人才是公司競爭力關鍵，臺鹽公司視員工為核心資產，讓員工感受健康與幸福，才能讓顧客共感；除穩健經營的品牌形象深植人心，更積極透過完善的薪酬制度、全面的福利政策、暢通的溝通管道、公平的考核制度，給予員工誠信、開放的環境提升自發性工作效能、創造極具競爭力的企業體質。」

臺鹽屢創職涯驚奇，締造10年皆無勞資糾紛紀錄，打造「友善工作環境」更獲衛福部健康職場認證，公司鼓勵員工透過閱讀與運動提升健康與活力，不定期舉辦球類比賽，促進員工情感；在「員工福利」方面，除了彈性休假制度、員工旅行、持股信託獎勵，每年招待績優人員國外旅遊、依公司績效辦理調薪，另有優於法令的全年有薪病假14天等多項優越福利。臺鹽公司更推動「菁英培訓計畫」，針對不同領域開設各類增廣技能知識的在職訓練課程，並透過專案指派、輪調、外派、研討會、展覽參觀及晉升制度，提升公司競爭力。

吳旭慧總經理表示，成為「幸福企業」非但是公司目標，更像是給予員工承諾，強化公司內部同心力，同時對外營造客戶滿意，層層拓展，達成員工、消費者、股東、社會大眾滿意的境界；發展企業的同時，公司持續實踐社會責任，全面深耕「全人健康」形成正向循環，帶領臺鹽人成為業界榜樣，打造「安心工作，健康生活」的優質企業文化。

1111人力銀行此次票選活動包括「品牌服飾」、「美妝」、「觀光旅遊」、「運輸通路」、「金融理財」等十大類綜合服務業，脫穎而出成為前15大幸福企業的臺鹽公司，顯見其在「前景」與「錢景」皆擁有健全制度，成為上班族青睞的幸福指標!而臺鹽公司對於幸福企業定義不分裡外，不僅照護員工，也同理心於顧客，長期致力打造「全人健康的幸福感」從建構完善食品衛生安全、環境友善與職場安全，堅定落實全民「吃得健康、用得安心」的核心理念。