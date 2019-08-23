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降息風起高收益債基金吸金 優高收利差居各類債券之冠

2019-08-23 12:21經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

全球降息風再起，引發資金持續流入高收益債基金，過去7個月中，6個月呈現流入，7月就流入30億美金，今年以來已流入155億美金，可看出高收益債是目前市場的寵兒；台新優先順位資產抵押高收益債券基金經理人邱奕仁指出，根據統計，具擔保優勢的優先資產抵押高收益債目前利差擴大至452 bps，為各類債券之冠，投資價值最高。

邱奕仁表示，「利差」往往是衡量債券投資價值的重要參考指標，利差越大，代表債券潛在利潤越高、價格越低；如果利差越小、代表債券利潤越低、價格越高，因此，投資債券最好的時機就是在利差擴大時；優先擔保高收益債目前利差為各類債券之冠，為現階段市場大幅動盪下的最佳避風港。

邱奕仁說，降息環境對債券的發展最為有利，目前在美股重挫下，市場對於Fed降息預期再度提升，9月底再次降息機會濃厚，今年底以前Fed再降息二碼可能性大增，加上負利率債券規模上升，導致美債利率持續探底，也有利營造高收益債多頭行情。

邱奕仁表示，在Fed可望持續降息下，美國高收債受惠相對大，另就基本面分析，美國高收債發債公司信評調升家數大於調降家數，比例為1.2，最新違約率約2.5%，處於歷史低檔，顯示目前風險相對低。

其中又以具擔保優勢的高收益債更受青睞，因為擔保優高收經歷幾次景氣循環的萃練，資產防護力遠高於其他的券種，預期未來在中美貿易戰紛擾下，市場波動將加大，投資優先擔保高收債相對穩健。

債券降息Fed

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