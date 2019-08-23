兼具台灣50與高股息ETF特點 首檔ESG ETF掛牌上市

2019-08-23 12:15 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



愈來愈多投資人發現，考量企業在環境、社會責任與公司治理（ESG）的表現，作為投資選擇，才能獲得更穩定、持續成長的投資報酬。元大投信率先推出國內首檔ESG ETF、「元大台灣ESG永續 ETF」今天正式掛牌。

元大投信表示，元大台灣ESG永續ETF的標的是致力於ESG原則的「優質」企業，兼具台灣50與高股息ETF市值與殖利率特點，相信能媲美上述兩檔ETF，建議投資人洞觀趨勢、趁早逢低布局。

金管會主委顧立雄致詞時表示，近年來以社會、環保及治理表現優良的企業為投資對象的社會責任投資持續成長，因為主流投資機構已發覺企業真正的投資價值不能光憑企業財務表現來給予正確評估，企業若忽略對環境和社會的關切，且無法通過良好公司治理測試，儘管能在短期產生現金流，也非好的長期投資標的。

證交所暨台灣指數公司董事長許璋瑤表示，台灣與富時羅素合作編制「台灣永續指數」，今年以來台灣ETF市場穩定成長，加上今天掛牌的元大台灣ESG永續ETF，目前在證交所掛牌的ETF累計已達到121檔，較去年底成長10%，資產規模則成長近17%達到4590億元 。

元大金控總經理翁健指出，元大台灣ESG永續 ETF為國內第一檔完整結合ESG與財務指標篩選的投資型指數ETF，可喜的是元大金控致力ESG的成效也獲得台灣永續指數認可，成為成分股之一。

為何建議將ESG納入投資配置一環？元大投信研究團隊分析，首先，各國政府與時俱進，挪威、英國、新加坡、日本等至少10國家明文立法，退休基金進行投資決策時，必須揭露或考量納入ESG評估因子，全球超過9兆美元的退休基金，將ESG原則納入投資標的篩選準則。

其次，根據全球永續投資聯盟(GSIA)統計，截至2018年底，全球永續投資金額超過50兆美元，其中又以整合ESG因子選股規模成長高達69%為快速。

第三，根據彭博資訊，近5年全球永續投資相關ETF規模成長快速，資產規模成長500%，全球永續投資相關ETF發行檔數近130檔，規模約316億美元，歐洲占比70%最高，其次為美洲，亞洲正在崛起，台灣亦將不缺席。