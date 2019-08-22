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區塊鏈生產履歷有多神？從小農到生技業都搶著用

2019-08-22 22:54經濟日報 記者楊超丞╱即時報導

無論鄉間的小農，或是水泥叢林間的高科技公司，它們都開始使用區塊鏈技術，把生產流程寫入生產履歷，因為區塊鏈難以竄改的特性，這份履歷成為替產品加值的最佳證照。

【速解區塊鏈】第四集，讓企業現身說法，談談為什麼他們導入生產履歷。

區塊鏈履歷

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