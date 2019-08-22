防異常盜刷 金管會強制刷卡單筆超5000元簡訊通知

2019-08-22 20:27 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞瑤 ╱即時報導



金管會發布，強制單筆5000元以上的刷卡，銀行一定要簡訊、郵件通知。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

金管會今天（22日）發布，強制單筆5000元以上的刷卡，銀行一定要簡訊、郵件通知；網路交易不管國內外單筆5000元以上也要通知；若是在國外刷卡或海外網路交易單日累計交易5次以上也要通知，即日起已上路。

為了讓民眾可以快速掌握信用卡的交易資訊，並能及早發現被盜刷，銀行局今天表示，已強制銀行單筆刷卡在5000元以上都要簡訊、電子郵件通知。

銀行局官員說，目前各銀行刷卡通知有兩種，一種是網銀跟APP推播，第二是用簡訊、電子郵件通知。但因為不是每家銀行都有提供網銀、APP推播服務，因此規範只要沒有提供網銀、APP推播服務的銀行，刷卡單筆交易5000元以上就要簡訊跟電子郵件通知客戶。

根據銀行局了解，目前市場上前幾大發卡銀行都有提供網銀、APP推播，包括中信銀、國泰世華銀、北富銀、台新銀、玉山銀、花旗銀、聯邦銀、華南銀、一銀、兆豐銀等19家銀行；未提供網銀、APP推播服務的大部分是小型銀行，還有幾家公股行庫，包括土銀、台銀、台企銀、合庫等。

另銀行局也規定，不管國內或國外的網路交易，單筆超過新台幣5000元就要簡訊、電子郵件通知；國外刷卡消費跟海外網路交易單日累積交易次數超過5次以上，例如：在台灣上淘寶網站刷卡交易一天達到5次以上，就要以簡訊、APP推播或電子郵件方式通知客戶。