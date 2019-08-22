挺職棒！台彩總經理蔡國基 首度擔任中信兄弟開球嘉賓

2019-08-22 19:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



台灣彩券公司總經理蔡國基為了挺職棒，今（22）日首次擔任中信兄弟於台中洲際棒球場主場賽事的開球嘉賓，由恰恰彭政閔擔任開球捕手，現場氣氛熱烈。

蔡國基本身也是中信兄弟球迷，表示很榮幸能受邀成為嘉賓，特別以「恰恰」球衣背號23作為幸運號碼，提供23張「恰是傳奇」刮刮樂給現場球迷抽獎，廣邀球迷一同來買彩券、刮獎金、做公益。

台彩公司日前（19日）推出「恰恰」彭政閔引退紀念刮刮樂「恰是傳奇」，上市三天即在網路上引發熱烈討論，吸引球迷彩迷搶刮。

「恰恰」彭政閔是台灣現役最具代表性的職棒球員，即將於今年球季結束後引退，台彩日前特地推出「恰是傳奇」刮刮樂，券面以恰恰彭政閔身穿球衣、全神貫注、蓄勢待發的擊球英姿搭配引退專屬Logo「CHIA B23」，推出三天即在網路上引發熱烈討論，吸引球迷彩迷搶刮，尤其是恰恰的背號「23」號，更是一張難求。

「恰是傳奇」刮刮樂每張售價200元，頭獎200萬元有三個，二獎「5萬元+恰恰親筆簽名球乙顆」，由恰恰親自簽下100顆恰恰引退專屬版簽名「chia23」及「恰是傳奇」上市日「2019.8.19」，為首張搭配商品獎項的職棒主題刮刮樂，意義非凡。