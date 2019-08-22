第一金人壽擬再增資5億元 完成兩次20億元現增計畫

2019-08-22 19:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ╱即時報導



第一金控今（22）日公告，擬於取得主管機關的投資核准後，擬現金增第一金人壽新台幣5億元。據悉，目前第一金人壽實收資本額約37億元，待資金一次給付後，實收資本額將來到42億元。

第一金與英傑華集團（Aviva）於2007年12月合資設立第一英傑華人壽，由第一金控持股51％，英傑華持股49％，10年過後，英傑華以象徵性1美元的價格，將股份售出給予第一金，並於去年1月19日完成交割，第一金人壽也正是成為第一金控旗下100%持股子公司。

第一金高層主管今日表示，當時與Aviva分手之後，第一金有向金管會保險局提報說，預計要現金增資20億元，並分段增資，首筆資金約15億元，已在去年上半年完成，而今天的董事會也正式通過，價格已票面金額每股10元發行，共計5,000萬股，共計5億元。

據了解，目前第一金人壽實收資本額約37億元，資本適足率（RBC）約310%，但隨著該公司規模持續擴大，資金也會持續運作，考量到未來RBC可能會掉到300%以下，所以才決議在此時通過現增計畫，讓RBC能維持在300%以上的水準。

同時，第一金人壽與Aviva分手後的第二年起，營運方面也由虧轉盈，累計今年前七月稅後純益，來到1.94億元，獲利動能逐步顯現。

第一金董事長廖燦昌曾表示，未來會強化各子公司之間共同行銷，用第一銀行的資源，推廣至其他子公司的業務，達成綜效。