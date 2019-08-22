迎台商回流 國泰金請併購金童郭明鑑組隊「打群架」

2019-08-22 19:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



為了迎接數千億元台商回流商機，國泰金高規格看待，總經理李長庚今（22）日下午在法說會上透露，傾集團之力要建立一個間接投資平台，並請出素有「併購金童」之稱的國泰世華銀行董事長郭明鑑親自督軍組隊，集團下銀行投信證券人壽總經理全都與會，李長庚開說是打算要用「打群架」（團體戰）的方式把機制準備好，

李長庚回應，台灣過去三十年資金比較擔心它往外走，現在隨著全球供應鍊重新調整及政府推出海外資金回流辦法，看到海外資金回流到台灣來，金融機構雖沒辦法參對直接投資，但就70%間接投資與25%理財與5%自由運用，金融機構有相當空間去發揮，集團也相當重視，不管法人、個人有新的資金需求，加上很多配套的作法，包括全球共同申報準則CRS的規範，國泰金很高規格來看待這件事，李長庚更透露「一個小祕密」，集團將由素有併購金童的之稱的郭明鑑主導整個小組的討論。

李長庚說，除了銀行提供資產管理或信託架構外，包括國泰投信的私募基金、創投也會投入，國泰證券本身IPO也會強化等等，這是動員國泰金集團過去所準備各項機制一個很好的機會，希望整個集團是以「打群架」的方式，把機制準備好，配合客戶任何需求，不斷的精進自己來滿足其回台投資的需求。

國泰金發言人鄧崇儀說，台商資金回流，國泰世華銀已看到客戶的需求，尤其客戶較關心有沒有間接投資的管道，國泰世華銀有綠能私募基金。 看到很多投資機會，也有完整資產管理與信託的平台，未來跟別人不同的是不只是提供25%理財性的部份，也希望能架構間接投資的部份，透過集團子公司的資源，透過此平台協助台商將資金移回來，台商不夠或不足額的部份，投信創投都能幫忙他找到適合的投資標的及找到最合適的應用。