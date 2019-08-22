金管會：刷卡金額達5,000元 銀行須以簡訊通知持卡人

2019-08-22 18:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



為利持卡人即時掌握信用卡交易資訊，以儘速發現可疑交易，金管會已督導銀行公會及各發卡機構，就信用卡交易建立即時通知機制，一般信用卡單筆交易達新台幣5,000元，發卡銀行必須以簡訊或電子郵件通知持卡人。

金管會今（22）日表示，信用卡交易建立即時通知機制如下：

一、一般交易通知機制：(一)信用卡發卡機構如已提供持卡人透過官方網站、APP推播等自行設定消費交易通知之服務者，由發卡機構加強宣導，請持卡人多加利用。

(二)至未提供上開服務之發卡機構，一般信用卡交易單筆達新台幣5,000元(含)以上者，發卡機構會即時以簡訊或email通知持卡人。

二、網路交易通知機制：對於信用卡網路交易單筆達新台幣5,000元(含)以上，或當日國外網路交易累計交易次數達五次（含）以上者，發卡機構會即時以簡訊、APP推播或email之方式通知持卡人。