罰不怕？今年理專挪用客戶資金案件 已是去年的四倍

2019-08-22 18:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



近五年來，銀行理專挪用客戶資金案件多達18件，被金管會裁罰近億元，但金管會的處罰，銀行似乎罰不怕，今（22）日又傳出有銀行理專涉挪用客戶資金。 聯合報系資料照 分享 facebook

近五年來，銀行理專挪用客戶資金案件多達18件，被金管會裁罰近億元，但金管會的處罰，銀行似乎罰不怕，今（22）日又傳出有銀行理專涉挪用客戶資金。

金管會上月底才對七家有理專挪用客戶資金的銀行，開罰4,500萬元，今天再度傳出永豐銀行理專涉嫌挪用客戶資金數千萬元，金管會銀行局副局長黃光熙表示，永豐是在20日向金管會通報重大偶發事件，目前正進行調查中。

根據金管會最新資料，今年以來到8月22日止，銀行理專挪用客戶款項案被金管會裁罰的案件，已有八件，還不包括今天傳出的永豐銀案，八件已是去年一年的四倍。

若以近五年來看，銀行理專挪用客戶資金被罰案，則有18件，裁罰金額合計有9,500萬元。

銀行理專挪用客戶款項案件愈來愈多，金管會如何確保消費者權益？金管會主秘陳開元表示，主委很重視這類消費者權益案件，「不容許再發生」，各銀行須要求銀行做好內控，不可發生客戶資金挪用、欺瞞等事件。

銀行局在日當監理，及檢查局檢查，也會加強理專經營客戶部分的檢查。

金管會之前與銀行負責人座談時，也宣示重視此事，各家負責人回去都要求理財部門、內控部門，「不要再出事了」，在一段時間後會看到成果。