影／國泰金法說會 將增資強化抵抗力

2019-08-22 17:17 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 潘俊宏 ╱即時報導



國泰金下午舉行第二季法說會，對於今年規劃啟動金控成立以來第二次現金增資，金控總經理李長庚表示，主要是希望強化人壽在金融波動下增加抵抗力。