首創校園數位API平台 華南金FinTech創新競賽報名開跑

2019-08-22 17:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ╱即時報導



華南金控於今（22）日競賽啟動記者會上宣布，推出全台首創的校園數位API平台以提供學生技術實作機會，並且規劃一系列精采的賽事活動，協助參賽學子與產業需求接軌，期待透過持續深耕校園培育新世代的頂尖金融創新人才！

「第四屆華南金控金融科技創新競賽」於8月15日正式開跑，本屆競賽再度由華南金控與財團法人資訊工業策進會攜手合作，為引領全球開放銀行（Open Banking）趨勢，華南金董事長張雲鵬表示，金融科技領域人才的需求及培育一直是華南金控的發展重點之一，本屆競賽更因應全球開放銀行趨勢，特地建置華南校園API開放平台，參與創新技術API實證組的學子，可利用華南金控旗下四家子公司，如：銀行、證券、產險、投信等，所提供之帳戶、產品資訊和交易模式等多項API進行分析運用並且發揮創意，打造創新且與產業需求接軌的數位金融服務，期待本屆競賽能夠挖掘並培育更多跨領域的金融科技創新人才。

該競賽過去三年來已與超過58所大專院校合作，舉辦超過100場的說明會與課程合作，總計超過15,000學生共襄盛舉，共匯集超過千件優秀參賽作品，本屆競賽除了總獎金高達100萬元之外，入圍決賽的成員還可獲得三年內華南集團徵才免筆試，採直接面試的禮遇。

除此之外，為協助參賽學子完成技術驗證原型，本屆競賽也透過階段性的賽事規劃，整合產、學、研界等多方資源，並且邀請金融業界與新創導師進入校園舉辦說明會，與參賽學子分享最新金融科技趨勢與實務應用，協助學生將創意發想落實到實際應用。