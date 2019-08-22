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防盜刷！金管會強制銀行 刷卡5,000元就要簡訊通知

2019-08-22 17:09經濟日報 記者邱金蘭╱即時報導

為強化信用卡交易即時通知機制，金管會下令所有銀行，交易達一定金額必須通知持卡人。...
為強化信用卡交易即時通知機制，金管會下令所有銀行，交易達一定金額必須通知持卡人。 圖／聯合報系資料照片
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為強化信用卡交易即時通知機制，金管會下令所有銀行，交易達一定金額必須通知持卡人，若是用手機簡訊通知，一律規定交易5,000元以上，就必須通知持卡人。

金管會表示，為利持卡人即時掌握信用卡交易資訊以儘速發現可疑交易，金管會已督導銀行公會及各發卡機構就信用卡交易建立即時通知機制。

包括第一，一般交易通知機制，有兩種。一、信用卡發卡機構如已提供持卡人透過官方網站、APP推播等自行設定消費交易通知的服務者，由發卡機構加強宣導，請持卡人多加利用。二、至未提供上開服務的發卡機構，一般信用卡交易單筆達新台幣5,000元 （含）以上者，發卡機構會即時以簡訊或email 通知持卡人。

第二，網路交易通知機制：對於信用卡網路交易單筆達新台幣5,000元（含）以上，或當日國外網路交易累計交易次數達五次（含）以上者，發卡機構會即時以簡訊、APP推播或email的方式通知持卡人。

金管會提醒民眾應多加留意自身信用卡交易安全，對於發卡機構的通知或消費帳款明細若有疑義，宜速洽各發卡機構協助處理，俾維護自身權益。

另外，民眾留存在發卡機構的email或手機號碼如有變更，應儘速通知發卡機構，以利提供正確即時的交易資訊。

信用卡金管會新台幣手機

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