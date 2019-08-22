中信投信債券ETF 受益人大增近四倍

2019-08-22 16:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



台灣退休人口增加，投信發行的債券ETF，普遍投資高評級並有配息機制的海外債，是建立收益現金流的不錯工具，中國信託投信著眼此利基，今年3月來舉辦多達30場免費參加的ETF投資分享會，廣邀基金經理人、知名部落客與民眾近距離接觸，總計近4,000人共襄盛舉。

中信投信去年底首發中信中國50系列的陸股ETF，今年第1季再進軍債券ETF，在投資團隊不遺餘力努力下，ETF管理規模已突破1,000億元，受益人也因為頻繁講座推廣，出現快速拉升。

投信投顧公會統計，今年5月底，債券ETF受益人約2萬人，最新至7月底，已擴增三成到2.7萬人，同期不含期信ETF的全體ETF受益人，從59萬人下滑到57萬人；中信旗下債券ETF的受益人則在5至7月，由561人增加到1,818人，增長近四倍，表現又領先市場。

中信投信表示，為推廣台灣投資人更加認識國內股債ETF的配置優勢，3月以來，該投信舉辦超過30場ETF投資分享會，邀請ETF經理人、知名財經部落客和民眾近距離接觸，是旗下產品受益人與規模成長的重要原因。

中國信託投信債券ETF經理人張勝原指出，波動已經成為市場常態，投資人持有風險資產的同時，可透過交易門檻低而且便利的債券ETF進行風險控管。

觀察2017年首檔債券ETF問市以來，櫃買市場的債券ETF數量和規模快速增長，債券ETF受益人近三個月更加速增加，績效表現上，今年來81檔上櫃債券ETF亦繳出平均18%以上的好成績。

張勝原表示，展望後市，全球央行年會即將在23日登場，預期各界關注利率走勢，聯準會主席鮑爾的演說將成為美國會否進一步降息線索，預料美國公債殖利率將在近期保持窄幅震盪。

考量第3季多數債市大幅上漲，若已進場並有獲利的投資人可在短期考慮部分了結，長期則預期經濟景氣放緩，市場波動提升，主要債券仍大有可為。