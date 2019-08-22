親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

從榮景到沒落，時代洪流下的拆船師傅阿金

淡海輕軌2024年開進淡水老街 將採人車混合行駛

中信投信債券ETF 受益人大增近四倍

2019-08-22 16:17經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

台灣退休人口增加，投信發行的債券ETF，普遍投資高評級並有配息機制的海外債，是建立收益現金流的不錯工具，中國信託投信著眼此利基，今年3月來舉辦多達30場免費參加的ETF投資分享會，廣邀基金經理人、知名部落客與民眾近距離接觸，總計近4,000人共襄盛舉。

中信投信去年底首發中信中國50系列的陸股ETF，今年第1季再進軍債券ETF，在投資團隊不遺餘力努力下，ETF管理規模已突破1,000億元，受益人也因為頻繁講座推廣，出現快速拉升。

投信投顧公會統計，今年5月底，債券ETF受益人約2萬人，最新至7月底，已擴增三成到2.7萬人，同期不含期信ETF的全體ETF受益人，從59萬人下滑到57萬人；中信旗下債券ETF的受益人則在5至7月，由561人增加到1,818人，增長近四倍，表現又領先市場。

中信投信表示，為推廣台灣投資人更加認識國內股債ETF的配置優勢，3月以來，該投信舉辦超過30場ETF投資分享會，邀請ETF經理人、知名財經部落客和民眾近距離接觸，是旗下產品受益人與規模成長的重要原因。

中國信託投信債券ETF經理人張勝原指出，波動已經成為市場常態，投資人持有風險資產的同時，可透過交易門檻低而且便利的債券ETF進行風險控管。

觀察2017年首檔債券ETF問市以來，櫃買市場的債券ETF數量和規模快速增長，債券ETF受益人近三個月更加速增加，績效表現上，今年來81檔上櫃債券ETF亦繳出平均18%以上的好成績。

張勝原表示，展望後市，全球央行年會即將在23日登場，預期各界關注利率走勢，聯準會主席鮑爾的演說將成為美國會否進一步降息線索，預料美國公債殖利率將在近期保持窄幅震盪。

考量第3季多數債市大幅上漲，若已進場並有獲利的投資人可在短期考慮部分了結，長期則預期經濟景氣放緩，市場波動提升，主要債券仍大有可為。

中信投信針對風險控款的配置上，優先推薦布局高評級債券的中信美國公債20年、中信高評級公司債、中信優先金融債以及中信美國市政債，另外想提高短期收益，可留意中信中國美元IG債、中信新興亞洲債、中信EM主權債0-5等短中期債券ETF。

中信金旗下中信投信，今年力推ETF投資，債券ETF表現尤其出色，受益人兩個月增近...
中信金旗下中信投信，今年力推ETF投資，債券ETF表現尤其出色，受益人兩個月增近四倍。報系資料照
分享

ETF債券中信

相關新聞

理專挪用客戶數千萬 永豐銀：暫停職務配合調查

2019-08-22 13:36

理專涉A客戶數千萬 永豐銀：配合調查加強內控

2019-08-22 14:18

獲利險中求 電商拋分期、後支付勾住無卡族

2019-08-22 12:08

積蓄放在銀行也被偷！ 黃國昌：永豐銀賞顧立雄一巴掌！

2019-08-22 10:58

遠東Happy Go Pay上線

2019-08-22 00:44

智慧支付 戰國時代來了

2019-08-22 00:43

中租買公司債 「陶朱隱園」當擔保

2019-08-22 00:00

台企銀 升任兩副總

2019-08-22 00:00

金價飆 投資人趁高點獲利了結

2019-08-21 23:47

宣導債券ETF 櫃買給胡蘿蔔

2019-08-21 23:41

獨董「大飲條款」 緩衝期盼延長

2019-08-21 23:22

薪酬委員 金管會增利益迴避規定

2019-08-21 23:18

金控：獨董「大飲條款」 應排除旗下子公司

2019-08-21 23:17

合庫金 猛攻資金回流商機

2019-08-21 23:06

陳美足推演國際三變數 做好準備

2019-08-21 23:04

台銀販售限量「如意算盤2英兩仿古銀幣」

2019-08-21 20:41

拓展無卡消費市場 網路家庭與恩沛推出新服務

2019-08-21 20:04

彰銀搶搭API列車 聯手萊爾富首推繳費應用

2019-08-21 18:35

一銀深耕柬埔寨超過20年 年底前拚完成10個據點

2019-08-21 18:28

徐旭東領軍HAPPYGOPay上線 自曝在大陸有現金無法付款

2019-08-21 18:09

債券ETF講座有補助！投信快來搶

2019-08-21 17:55

影／徐旭東示範 HAPPY GO Pay 購物

2019-08-21 17:27

實支實付險11月8日起上限3張 這幾張最熱門

2019-08-21 16:22

出國換匯 哪種管道最優惠？

2019-08-21 14:39

牌告匯率怎麼看 買入、賣出怎麼分？

2019-08-21 14:39

超商繳費更便利 萊爾富搶頭香開放App扣繳信用卡費

2019-08-21 11:07

一銀新南向再傳捷報 柬國央行核准金邊分行增設2支行

2019-08-21 10:59

Q2金融帳流出 趨緩

2019-08-20 23:53

用美食、珍奶交朋友 中信金交流日本青年領袖

2019-08-20 23:52

債券ETF單一投資人投資比率 金管會重申上限30％

2019-08-20 23:28

學保改政策保險 明年上路

2019-08-20 23:26

壽險保費 上半年增0.8％

2019-08-20 23:23

規範債券ETF…投信：滔天巨浪的衝擊

2019-08-20 23:22

連辦三年學保...國壽支持改變

2019-08-20 23:20

自家人五鬼搬運 永達學院老董涉掏空校產

2019-07-26 14:53

黃金投資人 獲利了結

2019-08-22 00:00
看更多

熱門文章

積蓄放在銀行也被偷！ 黃國昌：永豐銀賞顧立雄一巴掌！

2019-08-22 10:58

半導體15強 台積、聯發科入榜

2019-08-22 00:49

陸客不來 旅行業無薪假將開第一槍

2019-08-22 00:33

謝金河：天下大亂 台灣形勢可以大好

2019-08-22 07:53

又有銀行理專盜客戶數千萬？ 黃國昌：再賞顧立雄一巴掌

2019-08-22 11:16

離岸風電國產化難度高 CIP拋調整方案

2019-08-22 06:14

儲備退休金？ 專家說只要做好「這件事」

2019-08-22 15:24

理專挪用客戶數千萬 永豐銀：暫停職務配合調查

2019-08-22 13:36

黃國昌爆料理專監守自盜數千萬 永豐銀回應了

2019-08-22 13:39

專營陸客團 寶得利下月起每周2天無薪假

2019-08-21 23:53

徐旭東領軍HAPPYGOPay上線 自曝在大陸有現金無法付款

2019-08-21 18:09

蘋果在台推動太陽能計畫 攜手CRS與萬家香

2019-08-22 08:43

公平會提3大理由 4度禁止錢櫃、好樂迪合併

2019-08-22 00:12

中租買公司債 「陶朱隱園」當擔保

2019-08-22 00:00

貿易戰轉單 台灣、越南大贏家

2019-08-21 23:52

基本工資雙漲 徐旭東：應視各行業能力調漲

2019-08-21 17:17

5G、工業、4.0、AI 帶來新商機

2019-08-22 00:47

金價飆 投資人趁高點獲利了結

2019-08-21 23:47

台企銀 升任兩副總

2019-08-22 00:00

Yahoo無卡分期 上半年作破億業績

2019-08-22 04:49

勞動部公告基本工資 109年月薪2萬3800元

2019-08-21 16:46

寒舍味道變淡了！謝金河：可見核心靈魂人物的重要性

2019-08-22 15:45

半導體兩強出貨旺 下半年添動能

2019-08-22 00:48

foodpanda進軍彰化 外送版圖擴大至全台11座城市

2019-08-22 11:35

台商受騙 在陸資產遭盜賣

2019-08-21 23:54

智慧支付 戰國時代來了

2019-08-22 00:43

卓永財示警：陸廠將超車 台廠快轉型

2019-08-22 00:45

美第3波加稅 我轉單效益最大

2019-08-22 00:18

佳世達智慧工廠 展實力

2019-08-21 23:36

群創與義隆傳捷報 搶進華為新平板供應鏈

2019-08-22 09:49

遠東Happy Go Pay上線

2019-08-22 00:44

台銀販售限量「如意算盤2英兩仿古銀幣」

2019-08-21 20:41

旅行社開始放無薪假？丁守中：不改政策就換人

2019-08-22 11:41

8K商機升溫 帶旺背光LED出貨

2019-08-21 23:35

關務署祭「私菸條款」 機上免稅貨物要即時電子申報

2019-08-22 10:08

亞洲智慧製造展 兩大亮點

2019-08-22 00:46

理專涉A客戶數千萬 永豐銀：配合調查加強內控

2019-08-22 14:18

核四燃料棒分批運回美國 第4批9月上路

2019-08-22 13:10

泰碩攻智慧機 打進三星鏈

2019-08-21 23:37

景碩Q3拚營運改善 ABF載板產能維持滿載

2019-08-21 19:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top