儲備退休金？ 專家說只要做好「這件事」

2019-08-22 15:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



專家指出，退休對許多人來說感覺還很遙遠，但若是想做好退休準備就該及早開始。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

根據調查，仍在工作年齡的台灣民眾儲備退休資金的工具，仍以現金及保險為主，群益投信表示，共同基金透過專業經理人操作降低投資不確定性，進行妥善的退休理財規劃，將是下一個退休理財的重要工具；群益全民退休組合傘型基金經理人林宗慧指出，退休對許多人來說感覺還很遙遠，但若是想做好退休準備就該及早開始，投資需要的是「時間」，不是「挑時間」，愈早定期定額，投資報酬愈豐碩。

群益投信指出，現代人工作忙碌，即便了解退休理財的重要性，往往無暇顧及理財規劃，或者不知如何規劃，存款便成為多數人的選擇，但又容易忽略通膨的影響，透過基金來存退休金，只要擁有正確的退休理財觀念，加上定期定額紀律投資機制，雙管齊下，將可以讓退休理財更靈活、更具投資效益。

群益投信表示，共同基金的好處是投資人可依據自身所處的年齡階段，靈活運用各類型基金的特性，來進行資產配置、提升投資效益。金融市場長期多空洗禮，定期定額最需要的是「趁早開始」，並且設定目標，選擇合適的扣款金額，長期穩定的投入，透過紀律及時間價值來累積複利效果，都能為自己累積退休老本。

群益投信說，定期定額最大優勢就是能克服人性，有紀律的攤平投資成本，投資人定期定額容易失敗，往往因為遇到市場下跌就順從內心的恐懼立即停扣，錯失攤平成本的最佳時機。

群益投信私校退撫儲金經理人吳政澤指出，定期定額投資最常碰到一個問題是，如果剛好在波段高位定期定額，那該怎麼辦？定期定額會不會有時機選擇的問題？

舉例來說，陸股波動大、機會多，現在看好陸股但又擔心投資在相對高位，這時候定期定額便是解決此煩惱的較佳方式之一。

吳政澤說，波動極大之標的投資心法在於停利不停損，兩年為週期，設定10%停利，若二年內未達目標，損益兩平出場。以陸股為例，以2015年的上海綜合指數為例，若當初選擇在5月底時的指數相對高位開始，在每月底進場定期定額投資，儘管二年內未達目標報酬率，但歷時2年3個月後也能損益兩平，重點在不停扣。

吳政澤建議投資人，長期理財規劃需要的是「機制」，而不是「選吉日」，由於自動理財機制的流行，除了傳統的定期定額之外，群益投信也推出日日扣的新機制，讓大家從每月1日到31日隨意選擇自己方便的扣款日期，靈活投資，此外，還可以根據報酬率，設定低點加碼及逢高停利，讓定期定額優勢更加倍。