黃國昌爆料理專監守自盜數千萬 永豐銀回應了

2019-08-22 13:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



錢放在銀行也被偷！時代力量立委黃國昌今（22）日在臉書爆料幾天前，一位客戶到永豐銀行忠孝分行臨櫃查詢發現自己的錢不翼而飛！️結果是永豐銀行游姓理專透過定存單與謊稱買保單，把幾位客戶畢生積蓄全被偷走，金額高達數千萬元！公司下午緊急發布新聞稿回應了！

時代力量立委黃國昌。 記者徐兆玄／攝影 分享 facebook

永豐銀行發言人蕭隆祺副總表示，於8月19日發現忠孝分行游姓理財專員，與客戶間疑有資金異常交易往來，本行主管發現後，除立即通報主管機關外，同步啟動內部查核流程，並報警處理，也先將游員暫停職務配合調查。

立委黃國昌爆料，銀行理專偷走客戶存款的弊案，遭公開揭露今年已有8起，總金額達4億4,526萬元。銀行內稽內控爛到這種程度，金管會也顏面掃地，金管會主委顧立雄在8月7日說了重話「理專再偷錢、銀行要重罰」，結果永豐銀又讓金管會顏面掃地。

蕭隆祺表示，本案已進入司法程序，本行除主動將相關資料送交檢調單位偵辦，目前已知影響十餘名客戶，金額約數千萬元，後續將與檢調單位密切合作並協助偵辦，待司法釐清民刑事等相關責任。

永豐銀行強調，本行一向重視客戶權益保障，此次發生的案件僅係個案，將持續加強內控稽核制度，維護本行業務執行秩序，對於可能受影響客戶，也已經主動積極聯繫，進行客戶關懷，以期確保客戶資產安全及權益，客戶如對交易有疑慮，請攜帶對帳單到分行核對。